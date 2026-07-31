Mumbai Water Supply: मुंबईतील धरणातील जलसाठा ८८ टक्क्यांवर, १० टक्के पाणीकपात कधी संपणार? महत्त्वाची माहिती समोर

मुंबई : जुलै महिन्यात झालेल्या पावसामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये ८८.४९ टक्क्यांवर जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. पाच-सहा दिवसांपासून पाणलोट क्षेत्रात तुरळक सरी पडत आहेत. दरम्यान, एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये तुरळक सरी बरसण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे शंभर टक्के जलसाठा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत १० टक्के पाणीकपात कायम राहणार असल्याचे जलअभियंता विभागाने सांगितले..मोडक सागर, भातसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, विहार, तुळशी व तानसा या सात धरणांतून मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी दररोज ४,१०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. वर्षभराची तहान भागवण्यासाठी धरणांत १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठ्याची गरज भासते..उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्याच्या घरी आणि कार्यालयात पेपर बंद, खर्च कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा विरोध.सातही धरणांत ३० जुलै रोजी १२ लाख ८० हजार ७८६ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे; मात्र एल निनोचा प्रभाव असल्याने पावसाची वार्षिक सरासरी कमी राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा १०० टक्के होत नाही, तोपर्यंत १० टक्के पाणीकपात लागूच असणार आहे, असे मुंबई महापालिकेच्या जल विभागाकडून सांगण्यात आले..३० जुलैचा पाणीसाठा (दशलक्ष लिटर)अप्पर वैतरणा - १,८०,९५६मोडक सागर - १,२८,९२५तानसा - १,४३,००४मध्य वैतरणा - १, ७०,९२७भातसा - ६,२१,२५७विहार - २७,६९८तुळशी - ८,०१९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.