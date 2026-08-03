Mumbai News: बदलत्या मुंबईतही टिकला १२८ वर्षांचा वारसा, १८९८ मध्ये सुरू झालेल्या किराणा दुकानाची चौथी पिढी सांभाळतेय धुरा

मयूर फडके मुंबई : झपाट्याने बदलणाऱ्या मुंबईत मॉल्स, सुपरमार्केट आणि ऑनलाइन खरेदीचे जाळे विस्तारत असताना काही पारंपरिक दुकाने आजही आपल्या गुणवत्तेच्या आणि विश्वासाच्या जोरावर टिकून आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे सुमारे १२८ वर्षांपासून ग्राहकांना सेवा देणारे ऐतिहासिक 'कालिदास विश्राम' हे किराणा दुकान. चार पिढ्यांपासून सुरू असलेल्या या दुकानाने शहराच्या बदलत्या काळाचा साक्षीदार होऊन आपला वारसा जपला आहे..कालिदास ठक्कर यांनी १८९८ मध्ये वांद्रे येथील बाजार रोड परिसरात या दुकानाची सुरुवात केली. दुकानाची धुरा सध्या चौथ्या पिढीतील जयेश आणि जितेश ठक्कर सांभाळत आहेत. नियमित नोकरीचा मार्ग सोडून त्यांनी कौटुंबिक वारसा जपण्याचा निर्णय घेतला. दुकानाचा इतिहास, जुन्या वांद्रयाच्या आठवणी आणि बदलत्या काळातील अनुभव ऐकण्यासाठी अनेक ग्राहक आवर्जून त्यांच्याशी संवाद साधतात. त्या काळी सुरू झालेले हे एकमेव किराणा दुकान असल्याने दूरवरून येथे गि-हाईक येत, असे जितेश ठक्कर यांनी सांगितले. .Mhada: म्हाडा मालामाल होणार! वर्षाला १४ कोटी रुपये मिळणार; १८ हजारांहून अधिक घरांचा मोठा प्रकल्प सुरू .पारतंत्र्याचा काळ असल्याने वांद्रे येथे फारशी वस्ती नव्हती; परंतु येथे अनेक इंग्रज किंवा मोठ्या प्रमाणात पोर्तुगीज राहत असल्याने त्यांच्याकडून किराणा मालाची मागणी येत असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. भारतीयांमध्येही है किराणा दुकान प्रसिद्ध होते. त्यामुळे सांताक्रूझ, खार, जुहू येथून किराणा मागवला जाई. त्या काळात वाहने नसल्यामुळे हा माल बैलगाडीतून दोन दिवसांनी घरपोच केला जात असे. खार, लिंकिंग रोड येथे जंगल असल्यामुळे किराणा सामान घेऊन जाण्यास भीती वाटत असल्याचे आजोबांनी आम्हाला सांगितल्याची आठवणही ठक्कर बंधूंनी सांगितली..पूर्वी किराणा आणि घरगुती औषधांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या दुकानाने काळानुसार व्यवसायात बदल केला. ऑनलाइन खरेदी, मोठे सुपरमार्केट यामुळे पारंपरिक किराणा विभाग बंद करावा लागला. आज दुकानाच्या एका भागात आयुर्वेदिक व अन्य औषधांचे विक्री केंद्र आणि दवाखाना असून दुसऱ्या भागात मसाले, सुकामेवा, धान्यजन्य पदार्थ, जैम, स्प्रेड्स आणि विविध खाद्यपदार्थांची विक्री केली जाते; मात्र गुणवत्तेची परंपरा कायम ठेवल्यामुळे आयुर्वेदिक औषधे आणि मसाल्यांना आजही तेवढीच मागणी आहे..Ulhasnagar Accident: ट्रकची एकामागोमाग सात वाहनांना धडक, चालक फरार; थरकाप उडवणारी घटना सीसीटीव्हीत कैद.व्यापारी संस्कृतीचा साक्षीदारमुंबईचे रूप झपाट्याने बदलत असताना, शंभरीपार वर्षांचा इतिहास जपणारे 'कालिदास विश्राम' हे केवळ दुकान नाही, तर वांद्र्यातील व्यापारी संस्कृतीचा आणि मुंबईच्या समृद्ध वारशाचा जिवंत साक्षीदार आहेत..ग्राहकांचा विश्वास हीच कमाईग्राहकांचा विश्वास आणि दर्जाशी कोणतीही तडजोड केली नाही. अनेक ग्राहक आजही त्यांच्या आजी-आजोबांच्या काळापासून येथे खरेदीसाठी येतात. हीच आमची सर्वात मोठी कमाई आहे, असेही ठक्कर बंधूनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.