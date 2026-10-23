मुंबई

Mumbai News: विकासासाठी हिरवाईचा बळी! गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्गासाठी १,५२४ झाडांवर कुऱ्हाड; सामाजिक संघटनांचा विरोध

Goregaon-Mulund Connecting Project: गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्गासाठी १,५२४ झाडांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे. यामुळे पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
Tree Cutting

Tree Cutting

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरांमधील प्रवास सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उरलेल्या गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्गाच्या (जीएमएलआर) कामावरून आता पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल एक हजार ५२४ झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्याच्या प्रस्तावाला विरोध होत आहे.

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