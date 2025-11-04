मुंबई

Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण

26/11 Terrorist Attack Update: मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्यातील कथित आरोपीविरुद्ध खटला सात वर्षांनी पुन्हा सुरू होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्यातील कथित आरोपी लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी जबीउद्दीन अन्सारी ऊर्फ अबू जुंदालविरुद्धच्या खटल्याला २०१८मध्ये न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सोमवारी (ता. ३) उच्च न्यायालयाने रद्द केली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तब्बल सात वर्षांनी हा खटला पुन्हा सुरू होणार आहे.

