मुंबई

Mumbai: मुंबईत लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू, मित्र-मैत्रिणींसोबत मद्यपान केले अन्...; नेमकं काय घडलं?

Worli NSCI Dome: मुंबईत लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यामुळे कार्यक्रमात एकच खळबळ उडाली आहे.
Worli Dome Concert Youth Die

Worli Dome Concert Youth Die

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत एका संगीत कार्यक्रमात धक्कादायक घटना घडली आहे. वरळी डोम येथे कार्यक्रमात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. यामुळे कार्यक्रमात एकच खळबळ उडाली.

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