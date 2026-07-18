मुंबई

Mumbai-Agra Highway: मुंबई-आग्रा महामार्गावर कारचा भीषण अपघात, कंटेनरच्या धडकेत गाडीचा चक्काचूर, 2 जागीच ठार

Mumbai-Agra Highway Accident: मुंबई-आग्रा महामार्गावर कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत गाडीचा चक्काचूर झाला असून 2 जण जागीच ठार झाल्याची माहिती आहे.
Mumbai-Agra Highway Accident

Mumbai-Agra Highway Accident

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून अपघाताच्या घटनांनमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईत मागाठाणे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर ६ वाहनांचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली होती. ही घटना ताजी असताना मुंबई-आग्रा महामार्गावर कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा २ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून इतर जखमी असल्याची माहिती आहे.

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