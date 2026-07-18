Mumbai-Agra Highway: मुंबई-आग्रा महामार्गावर कारचा भीषण अपघात, कंटेनरच्या धडकेत गाडीचा चक्काचूर, 2 जागीच ठार

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून अपघाताच्या घटनांनमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईत मागाठाणे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर ६ वाहनांचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली होती. ही घटना ताजी असताना मुंबई-आग्रा महामार्गावर कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा २ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून इतर जखमी असल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-आग्रा महामार्गावरील शिरपूर फाट्यावर कारचा भीषण अपघात झाला. कार कंटेनरला मागून धडकल्यामुळे हा अपघात झाला. या जोरदार धडकेत गाडीचा चक्काचूर झाला असून यामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर इतर जखमी झाले असून जखमींवर शिरपूरमधील रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती आहे..Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश.चेंबूरमध्ये टँकरच्या स्फोटात एकाचा मृत्यू, 2 गंभीर जखमीचेंबूर येथील म्हाडा वसाहत परिसरात एका कैमिकल टँकरच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असताना अचानक झालेल्या भीषण स्फोटात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. शुक्रवारी (ता. १७) सायंकाळी ६.४५ च्या सुमारास ही घटना घडली. मृत व्यक्तीची अद्याप ओळख पटलेली नाही..चेंबूर येथील म्हैसूर कॉलनीनजीक असलेल्या मुकुंदनगर, म्हाडा वसाहत परिसरात एका केमिकल टँकरच्या देखभालीचे काम सुरू होते. हे काम सुरू असतानाच अचानक टँकरमध्ये मोठा स्फोट झाला. स्फोटाचा संपूर्ण परिस रात घबराट पसरली. आवाज एवढा मोठा होता की यामुळे दाखल झा ल्याचे पोलीस नियंत्रण बचाव यंत्रणा तत्काळ घटनास्थळी कक्षाने सांगितले. स्फोट टँकरमधील गॅसगळतीमुळे झाला की वेल्डिंगच्या ठिणगीमुळे याचा तपास स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी करत आहेत..भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात नवा इतिहास! देशातील पहिलं खाजगी ऑर्बिटल रॉकेट 'Vikram-1' लाँच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.