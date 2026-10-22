मुंबई

प्रदूषणात मुंबई दिल्लीच्याही पुढे! वायू प्रदूषण रोखण्यात प्रशासनाला अपयश; पोलीस, पालिका आयुक्तांना हायकोर्टाचे समन्स

Mumbai Pollution: मुंबईतील वाढते प्रदूषण रोखण्यात प्रशासनाला अपयश येत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Mumbai Pollution

Mumbai Pollution

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २१) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ध्वनी आणि वायुप्रदूषणात मुंबई ही राजधानी दिल्लीच्याही एक पाऊल पुढे आहे.

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