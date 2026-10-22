प्रदूषणात मुंबई दिल्लीच्याही पुढे! वायू प्रदूषण रोखण्यात प्रशासनाला अपयश; पोलीस, पालिका आयुक्तांना हायकोर्टाचे समन्स

मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २१) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ध्वनी आणि वायुप्रदूषणात मुंबई ही राजधानी दिल्लीच्याही एक पाऊल पुढे आहे..रस्त्यांवरील फटाकेबंदीबाबत जनजागृती आणि न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबई पोलिस आयुक्त आणि एमपीसीबीच्या सदस्य, प्रमुखांना २६ ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले..Mumbai Crime: मुंबईत १० वर्षांच्या मुलीवर खुनाचा गुन्हा दाखल... नेमकं काय घडलं? सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर कळलं सत्य.गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषण तसेच दिवाळीत फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन स्वतःहून याचिका जनहित याचिका केली आहे. त्यावर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी दिल्लीपेक्षाही अधिक असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने प्रशासनाकडून तातडीची कार्यवाही अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले..प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असताना प्रशासनाकडे अपेक्षित तत्परता दिसत नाही. प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ नियम करून चालणार नाही, तर त्यांची प्रभावी अंलबजावणीही आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांच्या आदेशांचे पालन न झाल्यास अवमान कारवाई करण्यात येईल..न्यायालयाची प्रमुख निरीक्षणे१. अंमलबजावणीत दिरंगाई २२ सप्टेंबर आणि १५ ऑक्टोबरला आदेश देऊनही सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केल्या नाहीत. उपाययोजना करण्याचा वेग कमी असून, न्यायालयाचे आदेश केवळ कागदावर राहता कामा नयेत.२. जनजागृतीकडे दुर्लक्ष : सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, पदपथ आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई असल्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महापालिका, एमपीसीबीने आवश्यक सूचना प्रसिद्ध केली नाही. वर्तमानपत्रे आणि समाजमाध्यमांद्वारे या सूचना २४ ऑक्टोबरपर्यंत प्रसिद्ध करा.३. पोलिस आयुक्तांवर जबाबदारी: न्यायालयाच्या आदेशांची अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांना माहिती नाही. रस्त्यांवर फटाके फोडताना, परवानगीविना मिरवणुका काढताना पोलिस काय करतात? सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती देऊन त्यांचे पालन होत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र पोलिस आयुक्तांनी सादर करावे..उद्योजक अविनाश भोसलेंना दिलासा! ईडीला पुरावेच देता आले नाही, जप्तीची कारवाई चुकीची; हायकोर्टाने फटकारले.हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय)बीकेसी १५८कुलाबा १५०वरळी १३९देवनार १२८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.