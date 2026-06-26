Mumbai News: बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ८४७ झाडांवर कुऱ्हाड, महाट्रान्सकोच्या याचिकेनंतर हायकोर्टाकडून कानउघाडणी

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी डहाणू ते अंबेसराईतील १३२ केव्ही ट्रान्समिशन वाहिनी उभारण्यासाठी ८४७ खारफुटींची कत्तल करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (एमएसईटीसीएल) महाट्रान्सकोने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे; मात्र अशा प्रकल्पांसाठी झाडे किंवा खारफुटी तोडण्याची परवानगी घेतली जाते. परंतु, पुन्हा पुनर्रोपण केलेली झाडांची पाहणी, देखरेख केली जात नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाच्या कानउघाडणी केली. .मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल, असे आश्वासन महाट्रान्सकोने न्यायालयाला दिले. तथापि, सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी खारफुटी तोडण्याची मागणी करण्यात येते. परंतु, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्राधिकरणे पुनर्लागवड करीत नसल्यावर प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले..Panvel: निरागस लेकरावर निर्दयी अत्याचार! अंगणवाडीत जाण्यास नकार; मुलीला लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारले, व्हिडीओ व्हायरल.तसेच प्राधिकरणे वृक्षारोपण करतात. नंतर ती योग्य देखभालीअभावी मरून जातात. प्राधिकरणांकडून निव्वळ लागवडीचे चित्र निर्माण केले जाते. एकदा झाडे लावल्यावर ती जिवंत आहे की नाही, हे ढुंकूनही पाहिले जात नाही, हीच खरी समस्या असल्याचेही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले..केंद्र सरकारच्या बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेनचे येत्या ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन नियोजित आहे. त्याच वेळी डहाणू तालुक्यात प्रकल्पाच्या बांधकाम क्षेत्रात येणारी सुमारे ८४७ खारफुटींची झाडे तोडण्यासाठी, तसेच वन (संवर्धन) कायद्यांतर्गत क्षेत्राचा समावेश असलेली किमान कायद्यांतर्गत १.९६५६ हेक्टर खारफुटी ३.३५ हेक्टर वनजमीन प्रकल्पासाठी वळवण्याची परवानगी याचिकेत केली आहे..प्रस्तावित १३.०६ किलोमीटर लांबीच्या विद्युत पारेषण वाहिनीपैकी काही भाग डहाणू तालुक्यातील वनक्षेत्राचा आहे. प्रस्तावित पारेषण वाहिनीचा मार्ग निश्चित करताना महाट्रान्सकोने तीन पर्यायी मार्गाची तपासणी केली आहे. तसेच, दाट वनक्षेत्र, जलाशय, मानवी वस्त्या, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे पुरातत्व किंवा धार्मिक स्थळे आणि टाळण्यासाठी हा मार्ग निवडल्याचा दावाही महाट्रान्सकोने केला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या घेतल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे..Mumbai Crime: शाब्दिक वादाला हिंसक वळण! रागाच्या भरात १५ वर्षीय मुलावर चाकूहल्ला अन्...; विरारमध्ये नेमकं काय घडलं?.२१,९९७ खारफुटी तोडण्यास परवानगीडिसेंबर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हितासाठी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या (एनएचएसआरसीएल) अर्जाला मंजुरी देताना बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुंबई, पालघर आणि ठाणे येथील २१,९१७खारफुटींची झाडे तोडण्यास विविध अटींच्या अधीन राहून परवानगी दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.