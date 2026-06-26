मुंबई

Mumbai News: बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ८४७ झाडांवर कुऱ्हाड, महाट्रान्सकोच्या याचिकेनंतर हायकोर्टाकडून कानउघाडणी

Mumbai Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ८४७ झाडांची कत्तल करण्यासाठी महाट्रान्सकोने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र या याचिकेनंतर हायकोर्टाकडून कानउघाडणी करण्यात आली
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी डहाणू ते अंबेसराईतील १३२ केव्ही ट्रान्समिशन वाहिनी उभारण्यासाठी ८४७ खारफुटींची कत्तल करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (एमएसईटीसीएल) महाट्रान्सकोने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे; मात्र अशा प्रकल्पांसाठी झाडे किंवा खारफुटी तोडण्याची परवानगी घेतली जाते. परंतु, पुन्हा पुनर्रोपण केलेली झाडांची पाहणी, देखरेख केली जात नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाच्या कानउघाडणी केली.

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