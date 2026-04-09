बुलेट ट्रेनसाठी अभियांत्रिकीचा पराक्रम, रेल्वे मार्गावर १,३६० टनांचा ‘महाकाय’ पोर्टल बीम

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत मणीनगर (अहमदाबाद) येथे भारतीय रेल्वेच्या व्यस्त अहमदाबाद-वडोदरा मार्गावर १,३६० मेट्रिक टन वजनाचा महाकाय पोर्टल बीम यशस्वीरीत्या उभारण्यात आला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, काटेकोर नियोजन आणि उच्च दर्जाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे हे जटिल काम अवघ्या ३.५ तासांत पूर्ण करण्यात आले..३४ मीटर लांबीचा आणि ५.५ मीटर बाय ४.५ मीटर आकारमानाचा हा प्रीकास्ट-प्रेस्ट्रेस्ड पोर्टल बीम भारतीय रेल्वे मार्गावर बसवण्यात आलेल्या सर्वात जड संरचनांपैकी एक मानला जात आहे. मणीनगर स्थानकाजवळ असे एकूण पाच बीम उभारण्याचे नियोजन आहे. हे सर्व बीम प्रकल्पस्थळीच तयार करून बसवले जात आहेत..या कामासाठी रेल्वेचा पूर्ण ट्रॅफिक आणि वीज ब्लॉक घेण्यात आला होता. यापूर्वी हेच काम करण्यासाठी सुमारे नऊ तासांचा ब्लॉक आणि सहा महिन्यांचे दीर्घकालीन नियोजन अपेक्षित होते. मात्र सूक्ष्म नियोजन आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे दोन्ही मार्गांवरील काम विक्रमी ३.५ तासांत पूर्ण करण्यात आले..अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापरया महत्त्वाच्या कामासाठी २,२०० मेट्रिक टन क्षमतेची क्रॉलर क्रेन मुख्य यंत्रणा म्हणून वापरण्यात आली. तसेच २६० टन क्षमतेची स्टँडबाय क्रेन, ८० टनांची क्रेन, मॅनलिफ्टर आणि विशेष लिफ्टिंग प्रणाली तैनात करण्यात आली होती. ७५ मिमी व्यासाच्या प्रीस्ट्रेस्ड मॅकलॉय बार, हेवी ड्युटी स्लिंग आणि मजबूत लिफ्टिंग बीमच्या सहाय्याने हा प्रचंड भार सुरक्षितपणे उचलण्यात आला..तर मर्यादित जागा, ओव्हरहेड वायर (ओएचई) सुरू असलेली रेल्वे वाहतूक, सुमारे १५ मीटर उंचीवर अचूक बसवणी, वाऱ्याच्या वेगावर सतत लक्ष तसेच रेल्वे अधिकाऱ्यांशी समन्वय ही या कामातील मोठी आव्हाने होती. सर्व तांत्रिक आणि सुरक्षा निकषांचे काटेकोर पालन करत हे आव्हान यशस्वीरित्या पेलण्यात आले.मणी नगर : महाकाय पोर्टल बीम यशस्वीरीत्या उभारण्यात आला.