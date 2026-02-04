Bullet Train: बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती, सातपैकी दोन डोंगरी बोगद्यांचे काम पूर्ण

कासा : मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे अर्थात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम पालघर जिल्ह्यात वेगाने सुरू आहे. जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या सात डोंगरी बोगद्यांपैकी दोन बोगद्यांचे काम पूर्ण झाले असून, त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. देशातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरातदरम्यान जलद आणि आधुनिक दळणवळणाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे..हा प्रकल्प सुमारे ३२० किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या हायस्पीड रेल्वेमुळे अंतरशहरी प्रवासात आमूलाग्र बदल घडवून आणणार आहे. बोईसरसह संपूर्ण औद्योगिक पट्ट्यांना या मार्गामुळे थेट जोडणी मिळणार असून, मुंबई-गुजरातमधील आर्थिक व्यवहार अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे..Mumbai Pune Expressway Traffic Jam: मुंबई-पुणे ‘द्रुतगती महामार्गा’वर गॅस टँकर उलटला!, मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प.या मार्गावर एकूण आठ डोंगरी बोगदे असून, त्यापैकी सात पालघर जिल्ह्यात तर एक गुजरातमध्ये आहे. हे बोगदे ‘न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड’ने तयार केले जात आहेत. तसेच ठाणे खाडीखाली सुमारे सात किलोमीटर लांबीचा देशातील पहिला समुद्राखालील बोगदा आणि एकूण २१ किलोमीटर लांबीचा भूमिगत बोगदा या प्रकल्पात समाविष्ट आहे..दरम्यान, पालघर तालुक्यातील आंबेसरी येथे सुमारे ५०० मीटर लांबीच्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या टप्प्याचे उद्घाटन केले. या वेळी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अंजुम परवेज यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..Mumbai Airport incident : मुंबई एअरपोर्टवर भीषण विमान दुर्घटना टळली! ; एअर इंडिया अन् इंडिगो विमानांची पंख एकमेकांना धडकली.कामाची गती समाधानकारक-अश्विनी वैष्णवकेंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पालघर जिल्ह्यातील कामाची गती समाधानकारक असल्याचे सांगून या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याची कनेक्टिव्हिटी वाढून विकासाला चालना मिळेल, असे नमूद केले. खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनीही या प्रकल्पामुळे स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना मोठा लाभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. डहाणू तालुक्यातील आंबेसरी येथील बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्याने अभियंते आणि कामगारांनी आनंद व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.