Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: देशातील पहिल्या समुद्राखालील रेल्वे बोगद्याला गती; विक्रोळीत टनेल बोरिंग मशीनचा ३५० टनांचा कटरहेड यशस्वीपणे बसवला

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भुयारी कामात महत्त्वाची प्रगती झाली असून विक्रोळी येथे टनेल बोरिंग मशीनचा (टीबीएम) पहिला कटरहेड यशस्वीपणे शाफ्टमध्ये उतरविण्यात आला आहे. तब्बल ३५० टन वजनाचा आणि १३.६ मीटर व्यासाचा हा कटरहेड देशातील अत्याधुनिक अभियांत्रिकी क्षमतेचे प्रतीक मानला जात आहे. या प्रक्रियेमुळे मुंबईतील बहुप्रतीक्षित समुद्राखालील बोगद्याच्या प्रत्यक्ष खोदकामाला गती मिळणार आहे..मुंबईतील २१ किलोमीटर लांबीच्या भुयारी मार्गापैकी १६ किलोमीटर भाग खोदण्यासाठी दोन विशाल टीबीएम मशीन सज्ज केल्या जात आहेत. यामध्ये ठाणे खाडीखालून जाणाऱ्या ७ किलोमीटरच्या बोगद्याचाही समावेश आहे. हा बोगदा भारतातील पहिला समुद्राखालील रेल्वे बोगदा ठरणार असून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा सर्वांत आव्हानात्मक आणि तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग मानला जातो..प्रत्येक टीबीएमचे वजन ३ हजार टनांहून अधिक असून रेल्वे बोगदा बांधकामासाठी देशात आतापर्यंत वापरल्या गेलेल्या सर्वांत मोठ्या यंत्रांमध्ये त्याची गणना होते. विक्रोळीत उतरविण्यात आलेला कटरहेड या मशीनच्या मुख्य शिल्ड असेंब्लीचा अंतिम टप्पा आहे. विशेष म्हणजे, एवढ्या मोठ्या व्यासाच्या बोगद्यातून हायस्पीड कॉरिडॉरच्या अप आणि डाऊन अशा दोन्ही मार्गिका एकाच बोगद्यातून धावू शकतील..कटरहेड असेंब्ली प्रक्रियाहा कटरहेड पाच स्वतंत्र भागांत विक्रोळी येथे आणण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च अचूकतेच्या वेल्डिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याची जोडणी करण्यात आली. या यंत्रणेत ८४ कटर डिस्क, १२४ स्क्रॅपर आणि १६ बकेट लिप्स बसविण्यात आले आहेत. कटर डिस्क खडक कापण्याचे काम करतात, स्क्रॅपर मलबा हटवतात, तर बकेट लिप्स मलबा मशीनच्या कक्षात जमा करून तो बाहेर पाठविण्यास मदत करतात.ही टीबीएम विक्रोळीपासून सुमारे ६ किलोमीटरचा प्रवास करत घनदाट नागरी वस्तीखालून तसेच मिठी नदीखालून मार्गक्रमण करीत बांद्रा-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) बांधकामाधीन बुलेट ट्रेन स्थानकापर्यंत पोहोचणार आहे..भूगर्भीय सुरक्षितता निरीक्षणया खोदकामादरम्यान परिसरातील इमारती, रस्ते आणि इतर संरचनांवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी अत्याधुनिक निरीक्षण यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. जमिनीतील सूक्ष्म हालचाली, कंपन आणि ताण यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी सेटलमेंट पॉइंट्स, ऑप्टिकल सेन्सर्स, स्ट्रेन गेज आणि सीस्मोग्राफचा वापर केला जात आहे.या महत्त्वाच्या टप्प्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भुयारी कामांना मोठी चालना मिळाली असून देशातील आधुनिक रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत आणखी एक मैलाचा दगड गाठल्याचे मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.