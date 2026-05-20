Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा, तब्बल ४४९ जणांचा बळी

निखिल मेस्त्री पालघर : धानिवरीतील भीषण अपघातात १४ वन्हाडींच्या मृत्यूनंतर मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या मार्गावर वेगवान वाहतूक, अवजड वाहनांची बेदरकार घाव, अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजना, ब्लॅक स्पॉटची वाढ संख्येमुळे पाच वर्षांत तब्बल ४४९ जणांचा मृत्यू झाला आहे..मुंबईला देशाच्या पश्चिम भागाशी जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, पण वाहतुकीचा प्रचंड ताण, सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेल्या निष्क्रियतेमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे. वाहतूक नियमांची सर्रास पायमल्लीमुळे पाच वर्षांत महामार्गावर ७४६ अपघात झाले आहेत, तर ३०१ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. विशेष म्हणजे, ब्लॅक स्पॉट असलेल्या धोकादायक ठिकाणांवरच अपघातांमध्ये १०८ जणांचा मृत्यू झाला आहे..नियोजनात चुकामनोर, चारोटी, धानीवरी, तलासरी, विक्रमगड फाटा, झाई, उंबरगाव परिसरामध्ये अपघातांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था, अर्धवट असलेले सेवा रस्ते रोड, अंधारात बुडालेले भाग, दिशादर्शक फलकांचा अभाव, खड्ड्यांमुळे अपघात घडतात..अपुरे मनुष्यबळओव्हरलोड वाहतूक, मद्यधुंद वाहनचालक, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहून नेणारी वाहने, वेगमयदिचे उल्लंघन ही अपघातामागील प्रमुख कारणे आहेत, तर महामार्ग पोलिसांची संख्या अपुरी असल्याने नियम मोडणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप वाहनचालकांकडून केला जात आहे..यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभावअपघात प्रवण भागाची ओळख पटूनही त्यावरील सुधारणा रखडलेल्या आहेत. अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले क्रॅश बॅरिअर, रंबल स्ट्रिप, चेतावणी फलक, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.