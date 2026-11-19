कासा : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाच्या गुजरात वाहिनीवर डहाणू तालुक्यातील आंबोली येथे बुधवारी (ता. १९) चार अवजड वाहनांचा भीषण अपघात झाला. अचानक आयशर ट्रकने ब्रेक लावल्याने मागून येणाऱ्या तीन अवजड वाहनांची ट्रकला जोरदार धडक बसली. या अपघातात चारही वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, एका वाहनाचा चालक किरकोळ जखमी झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून गुजरातच्या दिशेने जाणारी अवजड वाहने आंबोली परिसरातून जात असताना पुढील आयशर ट्रकने अचानक ब्रेक घेतला. त्यामुळे मागून येणाऱ्या तीन वाहनांच्या चालकांना वेग नियंत्रित करता आला नाही. परिणामी, एकापाठोपाठ तीन वाहनांची आयशर ट्रकला धडक बसली. या अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..\r\nअपघाताची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातग्रस्त वाहने रस्त्यावर आडवी झाल्याने गुजरात वाहिनीवरील वाहतुकीचा खोळंबा झाला. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करण्याचे काम सुरू असून, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.