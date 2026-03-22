मुंबई

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात, दुचाकीला उडवलं; तिघांचा जागीच मृत्यू

Mumbai Ahmedabad Highway Accident मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाघोबा खिंड परिसरात अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मनोर, ता. २१ (बातमीदार) मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाघोबा खिंड परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेनंतर चालक फरार झाला असून, पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे. या अपघाताच्या काही तास आधी महामार्गावर चार-पाच वाहनांची धडक होऊन विचित्र अपघात झाला होता. त्यात सुदैवाने कोणती जिवितहानी झाली नव्हती, मात्र अपघातानंतर मोठी वाहतूक कोंंडी झाली होती.

Loading content, please wait...
