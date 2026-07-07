Mumbai News: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मोठे भगदाड! प्रवाशांचा जीव धोक्यात, वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर

कासा : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील महालक्ष्मी उड्डाणपुलावर अवघ्या चार दिवसांत पुन्हा मोठा आरपार खड्डा पडल्याने पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. वारंवार खड्डे पडत असल्याने वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, मोठ्या अपघाताची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ६) महामार्ग प्राधिकरणाने आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांची टीम घटनास्थळी बोलावून पुलाची तांत्रिक पाहणी करून घेतली. तज्ज्ञांकडून लवकरच अहवाल सादर करण्यात येणार असून, त्यानुसार कायमस्वरूपी दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाणार आहे..चार दिवसांपूर्वी याच उड्डाणपुलावर मोठा खड्डा पडून त्यामधून लोखंडी गज बाहेर आले होते. त्यामुळे सुमारे १५ ते २० वाहनांचे चाक निकामी झाले होते. त्यानंतर महामार्ग प्राधिकरणाने तात्पुरती डागडुजी केली. मात्र, ही दुरुस्ती टिकली नाही आणि रविवारी (ता. ५) त्याच ठिकाणी पुन्हा आरपार भगदाड पडल्याने पुलाच्या संरचनात्मक सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पुलाच्या मधोमध पडलेल्या या भगदाडामुळे उड्डाणपुलावरून प्रवास करणाऱ्या जड तसेच हलक्या वाहनांना, विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि भरधाव वेगात प्रवास करताना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वाहतूक धोकादायक बनली असून, अपघाताची शक्यता वाढली आहे..Mumbai Rain: आपदा मे अवसर! पुराच्या पाण्यात वॉटर पार्कसारखा एन्जॉय, नालासोपाऱ्यातला व्हिडिओ व्हायरल.आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांनी सोमवारी महालक्ष्मी उड्डाणपुलाची तांत्रिक पाहणी केली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार तातडीने दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात वेईल.- सुहास चिटणीस, महामार्ग प्रबंधक.पुलाखाली महालक्ष्मी मंदिर असल्याने वेथे भाविकांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात.-संतोष देशमुख, अध्यक्ष, महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट.Missing Link: कनेक्टिंग लिंक’चा दर्जा मिसिंग? पहिल्याच पावसात स्लॅब कोसळल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.