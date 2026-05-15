Palghar Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर १७ कोटीची चांदी वाहून नेणाऱ्या वाहनाचा भीषण अपघात, २ जणांचा मृत्यू

कासा बातमीदार मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील चारोटी पुलावर शुक्रवारी (दि. १५) पहाटे भीषण अपघात होऊन ब्रिंक्स कंपनीच्या व्हॅनमधील दोन कर्मचाऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. या अपघातामुळे परिसरात काही काळ खळबळ उडाली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी सुमारे ६.२५ वाजण्याच्या सुमारास पेट्रोलिंग दरम्यान चारोटी पुलावर गंभीर अपघात झाल्याची माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ घटनास्थळी रवाना झाले. सकाळी ६.३० वाजता घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर मुंबईकडून गुजरातकडे जाणारी ब्रिंक्स कंपनीची व्हॅन (क्रमांक MH 48 BM 3001) चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने रस्त्यावरील डिव्हायडरवर चढली. त्यानंतर समोरून गुजरातकडून मुंबईकडे येणाऱ्या ट्रेलरला (क्रमांक GJ 39 TA 9242) जोरदार धडक बसली..सरकारी आदेश धाब्यावर, अभूतपूर्व कोंडीत टोल वसुली, पैसे परत देण्याचं धोरणच नाही.या भीषण धडकेत व्हॅनमधील दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. जखमीला तात्काळ NHAI 1033 रुग्णवाहिकेद्वारे उपजिल्हा रुग्णालय, कासा येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..अपघातग्रस्त व्हॅनमध्ये चांदीच्या २० विटा तसेच एक लोडेड रिव्हॉल्वर आढळून आले. सुमारे १७ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल असल्याने कासा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्री. पाटील यांनी तो ताब्यात घेतला आहे. तसेच वरिष्ठांच्या आदेशानुसार अपघातग्रस्त व्हॅन रस्त्याच्या डिव्हायडरवरून हटविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली..Mumbai Coastal Road Closed : मुंबई कोस्टल रोड उद्या ५ तास बंद... कसे असतील पर्यायी मार्ग, प्रवास करण्यापूर्वी नक्की वाचा.अपघातानंतरही महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. हा अपघात मनोर पोलीस केंद्राच्या हद्दीत घडल्याने संबंधित माहिती प्रभारी अधिकारी पवन ठाकूर यांना देण्यात आली असून त्यांचा कर्मचारीवर्ग घटनास्थळी दाखल झाला आहे. पुढील तपास कासा पोलीस ठाणे करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.