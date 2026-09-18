LP Gas Tanker Accident: वाडाखडकोना येथे एलपी गॅस टँकर कलंडला; गळती न झाल्याने मोठा अनर्थ टळला

कासा : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वाडाखडकोना मेंढवन दरम्यान गुरुवारी (ता. १७) मध्यरात्रीच्या सुमारास एलपी गॅस वाहतूक करणारा टँकर वळणावर नियंत्रण सुटल्याने कलंडला. दोन्ही वाहिनीच्या मध्ये डिव्हायडर मध्ये अडकला. टँकरमधून गॅसची कोणतीही गळती झाली नसल्याने मोठा अनर्थ टळला. या अपघातात कोणालाही दुखापत झाली नाही..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टँकर क्रमांक MH 04 JK 1938 हा मुंबईहून वापीच्या दिशेने जात होता. वाडाखडकोना येथे वळणावर चालक बलकार सिंग खेरा (वय ४२, रा. धनबाद, झारखंड) याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर टँकर कमी उंचीच्या दुभाजकावरून बाजूला जाऊन दोन्ही वाहिन्यांच्या मधोमध असलेल्या नाल्यात उजव्या बाजूची चाके उतरल्याने एका बाजूला कलंडला..घटनेची माहिती मिळताच कासा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरात बॅरिकेडिंग करण्यात आले. तसेच डहाणू येथील अग्निशमन दलाला पाचारण करून घटनास्थळी तैनात करण्यात आले. कंपनीच्या तज्ज्ञांनाही माहिती देण्यात आली..कंपनीचे तज्ज्ञ आलोक कुमार वर्मा व महेश काकडे घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर त्यांनी टँकरची सर्व बाजूंनी तपासणी केली. त्यावर अग्निशमक दलाने पाणी देखील मारले. टँकरमधून कोणत्याही प्रकारची गळती होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन क्रेनच्या साहाय्याने टँकर सुरक्षितपणे सरळ करण्यात आला. त्यानंतर टँकर सुरू करून तो सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आला..टँकर हटविल्यानंतर प्रथम मुंबई वाहिनीवरील वाहतूक सुरू करण्यात आली. त्यानंतर गुजरात वाहिनीवरील वाहतूकही पूर्ववत करण्यात आली. सध्या दोन्ही मार्गिकांवरील वाहतूक सुरळीत सुरू आहे..या कारवाईदरम्यान मनोर व चारोटी येथील पोलिस कर्मचारी, जिल्हा वाहतूक शाखेचे कर्मचारी, कासा पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक अमर पाटील व कर्मचारी, एनएचएआयची रुग्णवाहिका व पेट्रोलिंग पथक, तसेच डहाणू व बोईसर अग्निशमन दल उपस्थित होते. अपघातप्रकरणी कासा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.