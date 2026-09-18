मुंबई

LP Gas Tanker Accident: वाडाखडकोना येथे एलपी गॅस टँकर कलंडला; गळती न झाल्याने मोठा अनर्थ टळला

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर एलपी गॅस टँकर उलटला; गॅस गळती न झाल्याने मोठा अपघात टळला, चालक सुखरूप, वाहतूक काही काळ ठप्प झाल्यानंतर पुन्हा सुरळीत
Tanker Accident on Mumbai-Ahmedabad Highway and Timely Action

Tanker Accident on Mumbai-Ahmedabad Highway and Timely Action

Sakal

महेंद्र पवार
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कासा : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वाडाखडकोना मेंढवन दरम्यान गुरुवारी (ता. १७) मध्यरात्रीच्या सुमारास एलपी गॅस वाहतूक करणारा टँकर वळणावर नियंत्रण सुटल्याने कलंडला. दोन्ही वाहिनीच्या मध्ये डिव्हायडर मध्ये अडकला. टँकरमधून गॅसची कोणतीही गळती झाली नसल्याने मोठा अनर्थ टळला. या अपघातात कोणालाही दुखापत झाली नाही.

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