Mumbai-Ahmedabad Highway: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला कवच; १३ ठिकाणी स्मार्ट कॅमेरे बसवणार, प्रत्येक वाहनावर करडी नजर राहणार

पालघर : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक सुव्यवस्था, अपघात प्रतिबंध तसेच सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी १३ अत्याधुनिक कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम (आयटीएमएस) अंतर्गत पालघर, ठाणे जिल्ह्यात ही सेवा कार्यान्वित होणार आहे..महाराष्ट्र राज्यव्यापी २१ हजार ४०० किमी लांबीच्या ९२३ कोर्टीचा आयटीएमएस प्रकल्पाचा हा भाग आहे. उज्जैन, श्रीनगरसारख्या स्मार्ट शहरांप्रमाणे आता पालघर-ठाणे भागातही ही सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. १३ ठिकाणी कॅमेरा बसविण्याचे सुरू असून नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ही सेवा कार्यान्वित केले जाणार आहेत. या कॅमेऱ्यामुळे वेग मर्यादा भंग, मार्गिका पाळणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे, विना हेल्मेट प्रवासासारख्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याची स्वयंचलित नोंद होणार आहे..Education Department: शिक्षण विभागाची धडक कारवाई! १६४ शाळांना टाळे; २६ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला .प्रणालीची वैशिष्ट्येआयटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट किंवा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम) एआय, स्मार्ट कॅमेरे, आयओटी सेन्सर्सचा वापर करून रस्त्यावरील वाहतूक सुव्यवस्थित करण्यासाठीचा एकात्मिक प्रकल्प आहे. या प्रणालीत सामान्यतः स्वयंचलित ई-चलन, अनुकूल सिग्नल नियंत्रण, रिअल-टाइम ट्रान्झिट ट्रॅकिंगसारखी वैशिष्ट्ये असतात..स्थानिकांना प्राधान्य२५ हजार ब्रास मातीसाठी कंत्राटदाराला दोन कोटी रुपये सरकार जमा करावे लागतात. यासाठी मोठा कंत्राटदारच हा ठेका घेऊ शकतो, तर छोट्या कंत्राटदाराला मोठा फटका बसतो..Mumbai Rain: पावसाची दुसरी इनिंग सुरू! मुंबईतील जलसाठ्यात दिवसेंदिवस वाढ, ७ धरणांची आकडेवारी समोर .मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग अपघातांसाठी ओळखला जातो. या स्मार्ट प्रणालीमुळे प्रवासी सुरक्षितता वाढणार आहे.- यतीश देशमुख, पोलीस अधीक्षक, पालघर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.