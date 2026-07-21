मुंबई

Mumbai-Ahmedabad Highway: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला कवच; १३ ठिकाणी स्मार्ट कॅमेरे बसवणार, प्रत्येक वाहनावर करडी नजर राहणार

Mumbai-Ahmedabad Highway Safety: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर १३ ठिकाणी स्मार्ट कॅमेरे बसवले जाणार आहे. वाहतूक सुव्यवस्था, अपघात प्रतिबंध तसेच सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Smart Camera On Mumbai-Ahmedabad Highway

Smart Camera On Mumbai-Ahmedabad Highway

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक सुव्यवस्था, अपघात प्रतिबंध तसेच सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी १३ अत्याधुनिक कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम (आयटीएमएस) अंतर्गत पालघर, ठाणे जिल्ह्यात ही सेवा कार्यान्वित होणार आहे.

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