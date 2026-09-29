मुंबई

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर ट्रॅफिक जाम! टेम्पो पलटी झाल्याने वाहनांच्या रांगाच रांगा, 4-5 तासांपासून भीषण कोंडी

Mumbai-Ahmedabad Highway Traffic: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी झाल्याचे समोर आले आहे. 4-5 तासांपासून वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai-Ahmedabad Highway Traffic

Mumbai-Ahmedabad Highway Traffic

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : चिंचोटी गाव ते वसई फाटा दरम्यान टेम्पो पलटी झाल्याची घटना घडली आहे. परिणामी मुंबई ते गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी झाल्याचे समोर आले आहे. या वाहतूक कोंडीचा फटका मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या स्थानिक प्रवाशांसह गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांना बसला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Traffic
Ahmedabad
Marathi News Esakal
www.esakal.com