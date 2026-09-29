मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर ट्रॅफिक जाम! टेम्पो पलटी झाल्याने वाहनांच्या रांगाच रांगा, 4-5 तासांपासून भीषण कोंडी

मुंबई : चिंचोटी गाव ते वसई फाटा दरम्यान टेम्पो पलटी झाल्याची घटना घडली आहे. परिणामी मुंबई ते गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी झाल्याचे समोर आले आहे. या वाहतूक कोंडीचा फटका मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या स्थानिक प्रवाशांसह गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांना बसला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर चिंचोटी गाव ते वसई फाटा दरम्यान टेम्पो पलटी झाल्याने मोठा अपघात घडला. या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग पूर्णपणे मंदावला असून गेल्या चार ते पाच तासांपासून महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. परिणामी गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..Mumbai Protest: मुंबईत मातंग समाज आक्रमक! अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या समर्थनात उग्र आंदोलन, पोलिसांचा लाठीचार्ज.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले. सध्या वाहतूक पोलिसांकडून पलटी झालेला टेम्पो बाजूला करण्याचे काम सुरू असून वाहतूक देखील सुरळीत करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र मागील चार-पाच तासांपासून मोठी वाहतूक कोंडी झाल्यामुळे मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या स्थानिक प्रवाशांसह गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांचे अतोनात हाल होत असल्याचे समोर आले आहे..बॉलिवूडला दणका! चित्रपट निर्माते 'प्राप्तिकर'च्या रडारवर, अनेक दिग्गज सेलिब्रिटींवरही कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.