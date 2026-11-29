मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (सीएसएमआयए) टर्मिनल-२ वरील पार्किंग व्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे. ॲपआधारित टॅक्सींची वाढती मागणी लक्षात घेऊन प्रीमियम आणि व्हीआयपी पार्किंगची जागा बदलण्यात आली आहे. हे पार्किंग आता पी-४ स्तरावर हलविण्यात आले आहे. तर उबरसाठी असलेला पिकअप पॉइंट पी-६ स्तरावर हलविण्यात आला आहे..विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडच्या (एमआयएएल) माहितीनुसार, टर्मिनल-२ मधील पार्किंग आणि प्रवासी पिकअप वाहतुकीपैकी जवळपास ४० टक्के वाटा ॲपआधारित टॅक्सींचा आहे. त्याउलट प्रीमियम आणि व्हीआयपी पार्किंगचा वाटा सुमारे १० टक्के आहे. विमानतळावरील ॲपआधारित टॅक्सींच्या पिकअपमध्ये उबरचा वाटा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे..पश्चिम रेल्वेवर ७५ दिवसांचा वाहतूक ब्लॉक! अनेक लोकल रद्द, काहींच्या मार्गात बदल; मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनाही फटका.ओला, रॅपिडोसाठी पी-५ वर व्यवस्थाओला आणि रॅपिडोच्या प्रवाशांना पी-५ येथील सर्वसाधारण व्यावसायिक वाहन पिकअप क्षेत्राचा वापर करावा लागेल. या कंपन्यांना स्वतंत्र किंवा प्राधान्याचा पिकअप पॉइंट देण्यात आलेला नाही. या वाहनांसाठी सर्वसाधारण पार्किंगचे शुल्क लागू असेल. पी-६ वरून पी-५ येथे जाण्यासाठी सुमारे आठ लिफ्टची सुविधा उपलब्ध आहे..शाळांमध्ये आता व्यवसाय शिक्षणाचे धडे, राज्यातील २२७ शाळांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.