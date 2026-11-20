मुंबईतील अंधेरी पोलीस ठाण्यातून एक धक्कादायक आणि पोलीस दलात चर्चेचा विषय ठरलेला प्रकार समोर आला आहे. पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उमेश मच्छिंद्र यांची बदली होताच, एका महिला पोलीस शिपायाने थेट पोलीस ठाण्याच्या आवारात फटाके फोडून आनंद साजरा केला. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून, संपूर्ण मुंबई पोलीस दलात या घटनेची जोरदार चर्चा रंगली आहे..पदोन्नतीला ६ महिने बाकी असताना तडकाफडकी बदली १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उमेश मच्छिंद्र यांची अंधेरी पोलीस ठाण्यातून मुंबई पोलीस विशेष शाखा-१ (Special Branch 1) मध्ये बदली करण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या पदोन्नतीला अवघे सहा महिने शिल्लक असताना ही बदली झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या जागी अजय कुलकर्णी यांनी अंधेरी पोलीस ठाण्याचा कारभार स्वीकारला आहे. बदलीचे आदेश येताच संबंधित महिला पोलीस शिपायाने पोलीस ठाण्याच्या परिसरात फटाके फोडून आनंद व्यक्त केल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे..New Honda Avancier SUV : ७ सीटर फॅमिली एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये होंडाचा मोठा धमाका! नव्या 'H' लोगो, नेक्स्ट-जनरेशन हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक AWD सह 'अव्हान्सियर' सादर; भारतात कधी येणार?.पती IPS असल्याच्या चर्चा आणि चार अहवालांचा संदर्भ संबंधित महिला पोलीस शिपायाचा पती आयपीएस (IPS) अधिकारी असल्याचे सांगितले जाते. कामात टाळाटाळ करणे आणि काम सांगितल्यास इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करणे, असे प्रकार तिच्याकडून होत असल्याचा आरोप आहे. .पोलीस ठाण्यातील इतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर उमेश मच्छिंद्र यांनी तिच्याविरोधात चार अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवले होते. दुसरीकडे, संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने वरिष्ठ निरीक्षकांकडून कारवाईच्या धमक्या दिल्या जात असल्याची तक्रार केली होती..ना मराठी मातृभाषा, ना महाराष्ट्र जन्मभूमी; तरीही परदेशी कलाकाराच्या मराठी प्रेमाची सोशल मीडियावर चर्चा!.या तक्रारीनंतर कोणतीही चौकशी न करता थेट उमेश मच्छिंद्र यांचीच बदली करण्यात आल्याची आणि संबंधित महिलेने पतीच्या माध्यमातून दबाव टाकून ही बदली घडवून आणल्याची चर्चा सध्या पोलीस वर्तुळात सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.