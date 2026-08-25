मुंबई

Mumbai Metro: अंडरग्राऊंड मेट्रो स्थानकात लिफ्टमध्ये बिघाड, ६ जण अडकले; प्रवाशांमध्ये गोंधळ

Metro 5 Elevator Technical Glitch: चर्चगेट मेट्रो स्थानकातील लिफ्टमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने काही प्रवासी लिफ्टमध्ये अडकल्याची माहिती समोर आली.
Metro Passengers trapped In Elevator

Metro Passengers trapped In Elevator

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत चर्चगेट मेट्रो स्थानकावर सहा प्रवासी लिफ्टमध्ये अडकल्याची घटना घडली. तांत्रिक बिघाडामुळे अचानक लिफ्ट बंद पडल्यामुळे ही घटना घडली असून अवघ्या पाच मिनिटांत अडकलेल्या प्रवाशांना सुखरुपरित्या बाहेर काढण्यात आले. मात्र या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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