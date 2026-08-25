Mumbai Metro: अंडरग्राऊंड मेट्रो स्थानकात लिफ्टमध्ये बिघाड, ६ जण अडकले; प्रवाशांमध्ये गोंधळ

मुंबई : मुंबईत चर्चगेट मेट्रो स्थानकावर सहा प्रवासी लिफ्टमध्ये अडकल्याची घटना घडली. तांत्रिक बिघाडामुळे अचानक लिफ्ट बंद पडल्यामुळे ही घटना घडली असून अवघ्या पाच मिनिटांत अडकलेल्या प्रवाशांना सुखरुपरित्या बाहेर काढण्यात आले. मात्र या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता. २५) रोजी दुपारी १ वाजून ४५ मिनिटांच्या सुमारास मुंबई मेट्रो ३ 'अॅक्वा लाइन'च्या चर्चगेट मेट्रो स्थानकावर तांत्रिक बिघाडामुळे सहा प्रवासी लिफ्टमध्ये काही काळ अडकले. प्रवासी अडकल्याची माहिती मिळताच पाच मिनिटांच्या आतच या प्रवाशांची सुरक्षितपणे सुटका करण्यात आली..Mumbai News: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ईद-ए-मिलाद मिरवणुकीनिमित्त 'या' मार्गांवरील वाहतूक पूर्णतः बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?.काय घडले?मुंबई मेट्रो लाइन ३ च्या चर्चगेट मेट्रो स्थानकावरील लिफ्ट क्रमांक ५ दोन मजल्यांच्या मध्येच थांबली, ज्यामुळे प्रवासी त्या काचेच्या लिफ्टमध्ये अडकून पडले. तांत्रिक बिघाडामुळे ही लिफ्ट तात्पुरती थांबली होती. घटनेची माहिती मिळताच तातडीने प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नसून लिफ्टची दुरुस्ती देखील करण्यात आली आहे, असे मेट्रो प्रशासनाने सांगितले आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये काही काळासाठी चिंता निर्माण झाली होती..Rickshaw Fare Hike: एक रुपया अमान्य, रिक्षाचे किमान भाडे ३० रुपये करा; रिक्षा दरवाढीवरून चालक संघटनांमध्ये संताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.