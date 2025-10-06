Mumbai News: एशियाटिक टाऊन हॉलची दुरवस्था! इतिहास जपायचा की निवडणुका जिंकायच्या? दुहेरी आव्हान उभं

मुंबई : एशियाटिक सोसायटी व्यवस्थापन समितीसाठी नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सदस्य होण्यासाठी आलेल्या अर्जांच्या महापूरामुळे एशियाटिकने सर्वाचे लक्ष्य वेधले आहे. दुसरीकडे एशियाटिकच्या रुबाबदार टाऊन हॉल इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. छत गळतीमुळे काही ठिकाणी पीओपी भाग कोसळला आहे. एशियाटिकच्या ऑयकॉनिक पायऱ्यांमध्ये काही ठिकाणी भेगा पडल्या आहे. तीन महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार करूनही दुरुस्तीला अजून सुरूवात झाल्याची बाबसमोर आली आहे..मुंबईच्या सांस्कृतिक मुल्यांचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख होतो; तेव्हा एशियाटिक सोसायटीचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. एशियाटिकच्या नगरभवनला मुंबईचे तुळशी वृंदावन असेही संबोधले जाते. ग्रिक, गाॅथिक शैलीच्या आकर्षक बांधकाम व वस्तूास मुंबईच्या हेरिटेज यादीत मानाचे स्थान आहे. १८२१ ते १८३३ दरम्यान या टाऊन हॉलचे बांधकाम करण्यात आले. दहा भव्य संगमरवरी पुतळे, अतिभव्य हॉल, ग्रंथ ठेवण्यास प्रशस्त लाकडी मांडण्या, लाकडी टेबल, खुर्ची, असे मनमोहक फर्निचर वाचनासाठी उत्साहवर्धक वातावरण या टाऊन हॉलमध्ये आहे..Central Railway: कोकणकरांसाठी आनंदाची बातमी! दिवाळीत रेल्वेकडून ३० विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक.या टाऊन हॉलची मालकी मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. या पुर्वी टाऊन हॉल इमारतीची समोरील बाजूला दरवर्षी न चुकता रंगरंगोटी केली जात होती. स्वातंत्र दिनाचा विशेष शासकीय कार्यक्रम होत होता.मात्र देखभाल अभावी या वास्तूची आता दुरवस्था झाली आहे. एशियाटिकच्या भव्य पायऱ्यांना मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. खाबांचे प्लास्टर उखडले आहे. स्वच्छतागृहे गळके व अस्वच्छ आहे. राज्याच्या ग्रंथालय संचालकांच्या कार्यालयाकडील भागात व एशियाटिकच्या सचिवांच्या कार्यालयात पीओपीचा काही भाग कोसळला आहे..सुदैवाने यात कोणीही जखमी झाले नाही; मात्र तीन महिने झाले तरी अजून दुरुस्ती झाली नाही. त्यामुळे अजून उर्वरित छत कोसळते की, काय भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे नगर भवनच्या हाॅलमधील जे भव्य पिलर व पुस्तकांचे असंख्य कपाटांचे वजन पेलणारी तळघरात असलेले लाकडी खांब जमिनीखाली पृष्ठभागापासून कुजलेले आहेत. अतिवजनामुळे येथे दुर्घटना होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे. यासंदर्भात लेखी तक्रार केली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती एशियाटिक व्यवस्थापन समितीच्या एका पदाधिकाऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना दिली..राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद आभा लांबा यांना संवर्धनाचे काम दिले होते. २००६ते २००९ मध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून या इमारतीचे संवर्धन करण्यात आले; मात्र या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे नगर भवनाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची आवश्यकता आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तीन महिन्यांपूर्वी तक्रार केली. काही दिवसांत दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. यावेळी खूप पाऊस झाल्यामुळे छत गळीत झाली आहे. टाऊन हॉलला देखभाल दुरुस्तीची गरज आहे.- अशोक गाडेकर, ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य.मुंबईचे वैभव असलेल्या टाऊन हॉलकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. दुसरीकडे ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी एशियाटिक व्यवस्थापन समितीने ठोस पाऊल उचलली नाही. त्यामुळे ऐतिहासिक आणि अनमोल ग्रंथसंपदा धोक्यात आली आहे.- प्रकाश रेड्डी, नेते, भाकप.दिवाळीत Invitation Cards बनवायचयं? तर Google Geminiचे 'हे' प्रॉम्प्ट वापरा.एशियाटिकच्या टाऊन हॉलची दुरावस्थाआयकॉनिक पायऱ्यांना भेगागळके छत, पीलर्सचे प्लास्टर उखडलेबाथरुम, टॉयलेट गळके व अस्वच्छरंगरंगोटी अभावी भिती काळवडल्यापीओपीचा काही भाग कोसळलालाकडी खांब जमिनीखाली पृष्ठभागापासून कुजलेकाही खिडक्यांची तावदाने फुटली, लाकुड कुजलेस्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची गरज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.