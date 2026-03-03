Mumbai ATS Raid : मुंबईत एटीएसच्या धाडी; महत्वाच्या तीन ठिकाणी धाड; इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया संघटनेचे कनेक्शन

Anti terror raids Mumbai : बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (आयसिस) शी संबंधित ऑनलाइन प्रचार साहित्य प्रकरणी एटीएसने (Maharashtra Anti-Terrorism Squad) मुंबईत तीन ठिकाणी धाड टाकली. कुर्ला, शिवाजीनगर आणि गोवंडी परिसरात समन्वित छापेमारी करण्यात आली..सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अतिरेकी विचारसरणीचा ऑनलाइन प्रसार आणि वापर करणाऱ्या काही व्यक्तींविषयी विशिष्ट गुप्तचर माहिती एटीएसला प्राप्त झाली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. संशयित कट्टरतावाद आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आयसिसशी संबंधित प्रचार सामग्रीच्या प्रसाराच्या संदर्भात ही प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Mumbai: मुंबईतील नामांकित हॉटेलमध्ये किळसवाणा प्रकार, डालखिचडीमध्ये आढळलं झुरळ; अन्नसुरक्षेचा धक्का!.छापेमारीदरम्यान काही व्यक्तींची चौकशी करण्यात येत असून, त्यांच्या कथित सहभागाचे स्वरूप आणि व्याप्ती तपासली जात आहे. मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करून त्यांची फॉरेन्सिक तपासणी केली जात आहे. ऑनलाइन क्रियाकलाप, संप्रेषण चॅनेल आणि संभाव्य भरती प्रयत्नांबाबत पुरावे शोधले जात आहेत.एटीएसकडून अधिकृत निवेदन अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नसून, तपास सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पुढील चौकशीनंतर अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.