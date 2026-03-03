मुंबई

Mumbai ATS Raid : मुंबईत एटीएसच्या धाडी; महत्वाच्या तीन ठिकाणी धाड; इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया संघटनेचे कनेक्शन

Terror link investigation Mumbai : दहशतवादविरोधी पथकाची मुंबईत धडक कारवाई; महत्त्वाच्या ठिकाणांवर छापे. ISIS कनेक्शनच्या तपासामुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क.
Mumbai ATS Conducts Raids at Three Locations Over Suspected ISIS Links

Mumbai ATS Conducts Raids at Three Locations Over Suspected ISIS Links

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Anti terror raids Mumbai : बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (आयसिस) शी संबंधित ऑनलाइन प्रचार साहित्य प्रकरणी एटीएसने (Maharashtra Anti-Terrorism Squad) मुंबईत तीन ठिकाणी धाड टाकली. कुर्ला, शिवाजीनगर आणि गोवंडी परिसरात समन्वित छापेमारी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
police
Mumbai
anti-terrorism squad
Terror
Mumbai ACB
ATS police
ATS
Maharashtra ATS
ATS Squad
terror attack

Related Stories

No stories found.