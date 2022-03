By

मुंबै बँक घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पक्ष आक्रमक झाले असून मुंबईत भाजप कार्यालयासमोर भाजपचं आंदोलन सुरू आहे. यामुळे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवणारे भाजप नेते प्रवीण दरेकर सध्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मुंबई बँकेच्या अध्यक्षपदी असताना दरेकर यांनी अनेक घोटाळे केले असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. आता यावर आम आदमी पक्ष आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मुंबईत भाजप कार्यालयासमोर आपचं आंदोलन सुरू आहे. (pravin darekar in front of bjp office on mumbai bank scam)