Mumbai BEST Election Results : बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत उत्कर्ष पॅनेलचा दारुण पराभव, मुंबई महापालिका निवडणुकीआधीच ठाकरे बंधुंना मोठा धक्का

राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्याने दी बेस्ट दी बेस्ट एम्प्लॉईज को ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली होती. सर्वांचे लक्ष लागलेल्या या निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी रात्री उशिरा जाहीर झाला असून यात ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनेलचा दारुण पराभव झाला. मुंबई महापालिका निवडणुकांआधीच ठाकरे बंधुंना हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. या पराभवामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेने बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षांची सत्ता गमावली. .बेस्टच्या या पतपेढीच्या निवडणुकीसाठी १८ ऑगस्ट रोजी मतदान झाले होते. यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर होणे अपेक्षित होते पण मुंबईत मुसळधार पावसामुळे सुरु असल्याने मतमोजणीस सुरु होण्यास उशीर झाला. अखेर मंगळवारी रात्री उशिरा निकाल जाहीर करण्यात आला. .ठाकरे बंधू १८ वर्षांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने त्यांच्या उत्कर्ष पॅनलेची खूप चर्चा होती. पण या पॅनलला २१ पैकी एकही जागा मिळाली नाही. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक एकत्र लढण्याच्या विचारात असलेल्या ठाकरे गट आणि मनसे पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे..अत्यंत प्रतिष्ठेच्या या निवडणुकीत शशांकराव पॅनलचे सर्वाधिक 12 उमेदवार विजयी तर प्रसाद लाड, नितेश राणे आणि किरण पावसकर यांच्या ( महायुती ) सहकार समृद्धी पॅनलचे 9 उमेदवार विजयी झाले आहेत.