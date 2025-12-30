घरी जाण्यासाठी बसची वाट बघत होते, बस काळ बनून आली; बेस्टने चिरडल्यानं चौघांचा मृत्यू, १० गंभीर

मुंबईत भांडुप परिसरात बेस्ट बसनं १४ जणांना चिरडल्याची घटना घडलीय. नगरदास नगरच्या दिशेनं जाणाऱ्या बसने चिरडल्यानं ४ जणांचा मृत्यू झालाय तर दहा जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आलीय. अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये एका परिचारिकेसह तीन महिलांचा समावेश आहे. रात्री साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नगरदास नगरला जाणारी एसी बस रात्री साडे नऊ वाजता भांडुप स्थानकाच्या पश्चिमेला आली. त्यावेळी चालकानं बस मागे घेऊन वळवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा ब्रेकऐवजी अॅक्सिलेटर दाबला गेला. यामुळे बसचा वेग वाढला आणि बस फूटपाथवर गेली..Bhandup Bus Accident :भांडुप स्टेशनजवळ 'बेस्ट बस'चा मोठा अपघात; चार ते पाच चिरडलं, दोन महिलांचा मृत्यू.फूटपाथवर अनेक प्रवासी रांगेत उभा होते. त्या प्रवाशांना बसने चिरडलं. काही समजण्याआधीच घडलेल्या या प्रकारानं मोठा गोंधळ उडाला. दरम्यान, बसनं १४ प्रवाशांना जोराची धडक दिली. या धडकेत बस स्टॉपवर असलेले काही प्रवासी अक्षरश: उडून पडले. यात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर १० जण गंभीर जखमी झाले आहेत..अपघातानंतर घटनास्थळी भांडुप पोलीस उपायुक्त हेमराजसिंह राजपूत दाखल झाले. त्यांनी स्थानिकांच्या मदतीनं जखमींना तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं. या अपघात प्रकरणी चालकाला ताब्या घेतलं आहे. त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे जवान आणि फॉरेन्सिक लॅबचे पथक दाखल झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.