बीएमसी जिंकताच भाजपची मोठी चाल! मुंबईत ८१ सदस्यीय नवी फौज तयार; टीममध्ये उत्तर भारतीयांचा बोलबाला, कुणाकडे कोणती जबाबदारी?

मुंबई : भारतीय जनता पार्टीचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी आज आपल्या नवीन कार्यकारिणीची अधिकृत घोषणा केली. या नवीन टीममध्ये मुंबईच्या बहुभाषिक स्वरूपाचा विचार करत साटम यांनी 'मराठी' आणि 'अमराठी' चेहऱ्यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्य कार्यकारिणी आणि विविध सेलच्या अध्यक्षपदांवर नियुक्ती करताना ५० टक्क्यांच्या आसपास मराठी पदाधिकाऱ्यांना स्थान देऊन पक्षाने आपली पकड मजबूत ठेवण्यावर भर दिला आहे..साटम यांनी जाहीर केलेल्या एकूण ६५ हून अधिक पदाधिकाऱ्यांच्या यादीचे विश्लेषण केले असता, यात मराठी चेहऱ्यांचा वरचष्मा दिसून येतो. अभिजित सामंत, महेश पारकर, राजश्री पलांडे आणि किरण शेलार यांच्याकडे उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, तर संघटन बांधणीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सरचिटणीसपदी राजेश शिरवडकर, श्वेता परूळकर आणि विनोद शेलार यांसारख्या अनुभवी मराठी चेहऱ्यांची वर्णी लावण्यात आली आहे..Central Railway: मध्य रेल्वेची मोठी कारवाई! तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या १६ लाख प्रवाशांना दणका, दंडाची रक्कम वाचून व्हाल थक्क.दुसरीकडे, मुंबईतील उत्तर भारतीय मतपेढीला साद घालण्यासाठी अमरजित मिश्रा, पंकज यादव (उपाध्यक्ष), आचार्य पवन त्रिपाठी (सरचिटणीस) आणि दीपक सिंह (युवा मोर्चा अध्यक्ष) यांना महत्त्वाची पदे देण्यात आली आहेत. विशेषतः कार्यकारिणी सदस्य आणि प्रवक्ते पदावर उत्तर भारतीय नावे मोठ्या संख्येने आहेत..मुंबई भाजपच्या विविध सेलमध्ये प्रादेशिक अस्मितेनुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. कोकण आघाडी (सुहास आडिवरेकर), पश्चिम महाराष्ट्र आघाडी (पांडुरंग थोरात), मच्छीमार सेल (निकेश वैती), आणि कामगार आघाडी (अभिजित राणे) यांच्या माध्यमातून मराठी मतदारांना जोडण्याचे लक्ष्य आहे, तर उत्तर भारतीय मोर्चा (प्रमोद मिश्रा), बिहार प्रकोष्ठ (मनोज झा), गुजराती सेल (बिमल भूता), उत्तराखंड सेल (महेंद्रसिंह गोसाई) आणि सिंधी सेल (रोहित भगनारी) यांच्याकडे त्या-त्या समाजाची जबाबदारी देण्यात आली आहे..युवा मोर्चामध्ये काही मराठी मतदारांना संधी दिली आहे. मोर्चाचे अध्यक्षपद दीपक सिंह यांच्याकडे सोपवून आणि गुजराती, सिंधी, बिहार व उत्तराखंड अशा विविध आघाड्यांच्या माध्यमातून परप्रांतीय मतदारांनाही मोठी संधी दिली आहे. आगामी निवडणुका आणि मुंबईतील स्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी भाजपने 'मराठी' आणि 'अमराठी' मतांची ही सांगड घातल्याचे स्पष्ट होत आहे..