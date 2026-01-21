BMC Election 2026: मुंबई मनपात भाजप विरुद्ध ठाकरे! ३० वर्षांनी विरोधी पक्षात बदल, ठाकरेंकडून 'या' नावाची चर्चा ?

BMC opposition Leader Names like Milind Vaidya, Kishori Pednekar in race : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालांनी मुंबईच्या राजकारणाला एक नवे आणि ऐतिहासिक वळण दिले आहे. तब्बल तीन दशकांनंतर आता मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना (ठाकरे) सत्तेत नाही, तर विरोधी पक्ष म्हणून डरकाळी फोडताना दिसणार आहे. तर महायुतीला मिळालेल्या बहुमतामुळे काँग्रेसचे अनेक वर्षांपासूनचे विरोधी पक्षनेते पद आता संपुष्टात येणार असून, शिवसेना (ठाकरे) अधिकृतपणे मुख्य विरोधी पक्षाची धुरा सांभाळणार आहे..गेल्या २० वर्षांपासून काँग्रेसकडे असलेले विरोधी पक्षनेते पद आता अधिकृतपणे गेल्यामुळे, मुंबईतील भाजप विरोधी राजकारणाचा केंद्रबिंदू आता पूर्णपणे 'मातोश्री' असणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात आता केवळ 'हो ला हो' चालणार नाही. ६५ नगरसेवकांसह शिवसेना (ठाकरे) महायुतीला प्रत्येक नागरी मुद्द्यावर जाब विचारायला सज्ज आहे. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते पद गेल्याने आता भाजप विरूद्ध ठाकरे असा थेट सामना मुंबईकरांना पाहायला मिळेल..MBMC Election: चार माजी महापौरांची प्रतिष्ठा पणाला; मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी निवडणूक लढवणार, जाणून घ्या नाव आणि पक्ष....मुंबई महापालिकेत १९८५ पासून मुंबईवर शिवसेनेचे बहुतेकवेळा वर्चस्व होते. यापूर्वी १९९२ मध्ये जेव्हा काँग्रेसने सत्ता मिळवली होती, तेव्हा शिवसेना मुख्य विरोधी पक्ष ठरली होती. त्यावेळी १९९२ ते १९९७ या काळात मिलिंद वैद्य यांनी शिवसेनेचे पहिले विरोधी पक्षनेते म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. योगायोगाने, २०२६ च्या या निवडणुकीतही मिलिंद वैद्य यांनी आपला विजय कायम राखला असून, पुन्हा एकदा त्यांच्याच नावाची विरोधी पक्षनेतेपदासाठी चर्चा सुरू झाली आहे..BMC Election: मुंबईचं राजकारण हादरलं! उद्धव–राज ठाकरे युतीचा गुप्त फॉर्म्युला समोर, थेट संघर्ष होणार... महायुतीची तातडीची बैठक!.याशिवाय इतरही काही नावं चर्चेत आहे. माजी महापौर विशाखा राऊत, किशोरी पेडणेकर आणि रमाकांत रहाटे यांची नावं पुढे आली आहेत. याशिवाय दुसऱ्यांना निवडून आलेले शिवडीचे तरुण नगरसेवक सचिन पडवड यांचं नाव देखील चर्चेत आहे. त्यांच्याकडे यंग ब्रिगेड म्हणून बघितलं जातं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.