BMC Elections: देशातील हिंदू 1992 पुन्हा घडवण्यासाठी तयार... BMC निवडणुकीपूर्वी धीरेंद्र शास्त्रींचं मुंबईत वक्तव्य! राजकीय अर्थ काय?

Dhirendra Shastri’s Mumbai Darbar Highlights Hindu Nationalism Ahead of BMC Elections : मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी धीरेंद्र शास्त्रींच्या दरबारात हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादावर भर, बाबरी मशीद आणि १९९२ सारख्या घटना संदर्भातील चेतावणी
Sandip Kapde
Updated on

मुंबईतील अंधेरी पूर्व भागातील शेर-ए-पंजाब मैदानावर बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज यांचा पहिलाच तीन दिवसीय दरबार आणि कथा-कथन कार्यक्रम सुरू झाला आहे. हा कार्यक्रम २१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालणार आहे. शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमाचे अनेक राजकीय अर्थ देखील लावण्यात येत आहेत.

