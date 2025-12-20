BMC Elections: देशातील हिंदू 1992 पुन्हा घडवण्यासाठी तयार... BMC निवडणुकीपूर्वी धीरेंद्र शास्त्रींचं मुंबईत वक्तव्य! राजकीय अर्थ काय?

मुंबईतील अंधेरी पूर्व भागातील शेर-ए-पंजाब मैदानावर बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज यांचा पहिलाच तीन दिवसीय दरबार आणि कथा-कथन कार्यक्रम सुरू झाला आहे. हा कार्यक्रम २१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालणार आहे. शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमाचे अनेक राजकीय अर्थ देखील लावण्यात येत आहेत..महायुतीला मोठा राजकीय फायदामुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता या कार्यक्रमाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे. यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मीरा रोड येथे धीरेंद्र शास्त्री महाराज यांच्या कार्यक्रमानंतर महायुतीला मोठा राजकीय फायदा झाला होता. त्याच धर्तीवर आता मुंबईत हा कार्यक्रम घेण्यात आला आहे. महावीर हनुमानाच्या भक्ती आणि शौर्यावर आधारित हा कार्यक्रम आहे..संपूर्ण आयुष्य हिंदू धर्म आणि हिंदुत्वासाठी समर्पितकार्यात्मक कथनादरम्यान धीरेंद्र शास्त्री महाराज यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ते म्हणाले की, त्यांचे संपूर्ण आयुष्य हिंदू धर्म आणि हिंदुत्वासाठी समर्पित आहे. महाराष्ट्रात धर्मांतरण हा गंभीर प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील जनतेने राष्ट्रवादाचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. हिंदू राष्ट्र स्थापन झाल्यास सर्वांना समान अधिकार मिळतील, अशी त्यांची भावना आहे..Mumbai: वाहतूक कोंडी सुटणार! मुंबई ते पुणे फक्त ९० मिनिटांत आणि बेंगळुरू प्रवास ५ तासांत होणार, नवीन एक्सप्रेसवेची घोषणा.१९९२ सारखी घटना पुन्हा घडवण्यास तयारकृष्ण जन्मभूमी आंदोलनाबाबत बोलताना ते उत्साहाने म्हणाले, “कृष्णलल्ला, आम्ही येणारच, लवकरच मथुरेत हनुमान चालीसा पाठ करू.” बाबरी मुद्द्यावर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, या देशात बाबरी मशीद पुन्हा उभी करण्याचा प्रयत्न झाला तर ते अत्यंत दुर्दैवी ठरेल. असे घडल्यास देशातील हिंदू १९९२ सारखी घटना पुन्हा घडवण्यास तयार आहेत. हिंदूंविरोधी कारवाया परकीय आक्रांत्यांचे कटकारस्थान असल्याचा आरोप त्यांनी केला..हिंदूंविरोधात बोलणाऱ्यांना लवकरच जोरदार उत्तर मिळेलबाबरीचा विषय निघाला की आम्ही बंगालमध्ये गेलो, कारण बाबरी उभी राहिली तर बाबा येणारच, असे ते म्हणाले. बंगालपासून काश्मीरपर्यंत हिंदूंविरोधात बोलणाऱ्यांना लवकरच जोरदार उत्तर मिळेल, असा इशारा त्यांनी दिला.मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर धीरेंद्र शास्त्री महाराज यांचे हे वक्तव्य आणि कार्यक्रम राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी बळ दिले. हा सोहळा निवडणुकीच्या वातावरणात घेण्यात आल्याने अनेक राजकीय चर्चा देखील निर्माण झाल्या आहेत..Mumbai Municipal Corporation Election : मोट बांधण्याची मविआची हालचाल; मुंबई महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्यासाठी प्रयत्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.