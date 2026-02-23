मुंबई

Mumbai BMC Job Scam : मुंबई महापालिकेत नोकरीचे आमिष; मुंबई, सांगली, सातारा, कोल्हापूरमधील 43 जणांची 33 लाखांची फसवणूक

Mumbai BMC Job Scam 43 Candidates Duped in Fake Recruitment Scheme : मुंबई महापालिकेत नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून मुंबई, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर येथील ४३ जणांकडून सुमारे ३३ लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी कुर्ला पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
Mumbai BMC Job Scam

Mumbai BMC Job Scam

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : मुंबई महापालिकेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष (Mumbai BMC Job Scam) दाखवत मुंबई, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर येथील तब्बल ४३ जणांची सुमारे ३३ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चे नाव पुढे करून बनावट आश्वासने देण्यात आली. याबाबत कुर्ला पोलिस ठाणे येथे गुन्हा नोंदविण्यात आला असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Satara
Sangli
Mumbai
job
Job Opportunity
Job News
job scam

Related Stories

No stories found.