मुंबई

BMC Mayor Politics : मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या महापौर पदाची परंपरा कायम राहणार? राजकीय हालचालींना वेग

Shiv Sena Mayor : शिवसेना (शिंदे गट) कडून अडीच-अडीच वर्षांचा महापौर फॉर्म्युला लागू करण्याची मागणी आहे. भाजपनेही ८९ जागांच्या बळावर महापौर पदासाठी तयारी सुरू केली आहे. आरक्षण सोडतीनंतरच मुंबईच्या महापौर पदावर अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.
Mumbai civic politics intensifies as Shiv Sena and BJP leaders deliberate over the mayoral post following a decisive BMC election victory.

Mumbai civic politics intensifies as Shiv Sena and BJP leaders deliberate over the mayoral post following a decisive BMC election victory.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबईसह राज्यातील इतर महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीने घवघवीत यश मिळवले आहे, मात्र आता महापौर पदाच्या निवडीसाठी राजकारण तापले आहे.मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीच्या निर्णायक विजयानंतर, महाराष्ट्राच्या नगरविकास विभागाकडून महानगरपालिकांसाठी महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत (लॉटरी) काढली जाणार आहे. ही सोडत पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा बुधवारी निघण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
BMC
mayor
shivsena

Related Stories

No stories found.