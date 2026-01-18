BMC Mayor Politics : मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या महापौर पदाची परंपरा कायम राहणार? राजकीय हालचालींना वेग

मुंबईसह राज्यातील इतर महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीने घवघवीत यश मिळवले आहे, मात्र आता महापौर पदाच्या निवडीसाठी राजकारण तापले आहे.मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीच्या निर्णायक विजयानंतर, महाराष्ट्राच्या नगरविकास विभागाकडून महानगरपालिकांसाठी महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत (लॉटरी) काढली जाणार आहे. ही सोडत पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा बुधवारी निघण्याची शक्यता आहे..या सोडतीद्वारे महापौर पद कोणत्या प्रवर्गासाठी (सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला इत्यादी) आरक्षित राहील हे निश्चित होईल. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या महापौर पदासाठी सामान्य प्रवर्गाची सोडत निघाली तर त्या प्रवर्गातील निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधूनच महापौर निवडला जाईल..BMC Mayor: मुंबईत महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदेंचं हॉटेल राजकारण! फॉर्म्युला तयार; भाजप देणार का हिरवा कंदील?.अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला?शिवसेना (शिंदे गट) नेत्यांकडून महापौर पदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला मागितला जात आहे. शिंदे गटाच्या २९ नगरसेवकांची बांद्रातील ताज लँड्स एंड हॉटेलमध्ये महत्त्वाची बैठक झाली. या गटाचे नेतेही पहिले अडीच वर्ष महापौर पद आपल्याला मिळावे अशी मागणी करत आहेत. मात्र, अद्याप कोणीही खुलेपणाने याबाबत बोललेले नाही. मुंबईतील शिवसेना नेत्या सायना एन.सी. यांनी म्हटले की, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच असेल. एक मराठी महिलेला महापौर होण्याची संधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. २५ वर्षांनंतर महायुतीचा महापौर मुंबईत येईल. आता मुंबईत फक्त दोन भाऊ आहेत—देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे असं त्या म्हणाल्या..भाजपकडून महापौरपदाची तयारीसूत्रांच्या माहितीनुसार, ८९ जागा जिंकणाऱ्या भाजपने मुंबईत महापौर पदासाठी तयारी सुरू केली आहे. पक्षात अंतर्गत चर्चा सुरू असून, सर्वांची नजर आता आरक्षण सोडतीवर आहे. दुसरीकडे, शिंदे गटातील अनेक मंत्री आणि नेते महापौर पदावर दावा करत आहेत. त्यांची मागणी आहे की, महापौर पदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला लागू करावा,पहिले अडीच वर्ष भाजप आणि नंतरचे अडीच वर्ष शिवसेनेचा महापौर व्हावा अशी त्यांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.