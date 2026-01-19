BMC Mayor : यापूर्वी मुंबईमध्ये होऊन गेले आहेत भाजपचे महापौर! कोण होते प्रभाकर पै?

राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीने घवघवीत यश मिळवले पण देशाचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महापालिकेत भाजपा आणि एकनाथ शिंदेची शिवसेना यांची रस्सीखेच सुरु झाल्याचे चित्र आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपचा पहिल्यांदाच महापौर बसणार असल्याचा दावा मात्र चुकीचा असल्याचे सांगितले जात आहे. याआधी भाजपचे निष्ठावान डॉ. प्रभाकर पै हे १९८२ मध्ये महापौर बनले होते, असा दावा केला जात आहे. बीएमसीच्या आतापर्यंच्या महापौरांच्या यादीतही पै यांचे नाव आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत भाजपचा महापौर पहिल्यांदा नाही तर दुसऱ्यांदा बसणार असल्याची चर्चा जोरात सुरु आहे. .ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी देखील आपल्या सोशल मिडिया याबाबत पोस्ट केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, " भाजपला महापौर पद मिळालेच तर जो कोणी महापौर होईल तो भारतीय जनता पक्षाचा दुसरा महापौर असेल... 1982 मध्येच डॉ. प्रभाकर संजीवा पै हे मुंबईचे महापौर झाले होते आणि ते भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठावान नेते होते याची आठवण तेव्हा त्या महापौर कार्यालयात कार्यरत असलेले ज्येष्ठ अधिकारी प्रकाश परांजपे शहापूरकर यांनी आत्ता दुपारी करून दिली" .कोण होते डॉ. प्रभाकर पै? कर्नाटकातील छोट्या बरकुर गावात जन्मलेले डॉ.पाई यांनी स्वतः अनुभवलेल्या वैद्यकीय सुविधांच्या अभावामुळे होणाऱ्या दुःखद घटनांनी त्यांच्या मनात समाजसेवेची ठिणगी पेटवली. गर्भवती महिला, मलेरियाग्रस्त तरुण किंवा आजारी वृद्धांना वेळेवर मदत न मिळाल्याने होणाऱ्या मृत्यूच्या घटना त्यांना अस्वस्थ करत. त्यांनी वंचितांसाठी वैद्यकीय केंद्रे उभारण्याचा आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजाला सक्षम करण्याचा संकल्प केला..विविध पदांवर काम १९५८ पासून पूर्णवेळ समाजसेवेत वाहून गेलेले डॉ. पाई मुंबईच्या बांद्रा-खार परिसरातील एक यशस्वी वैद्यकीय व्यवसायिक राहिले. त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत म्युनिसिपल काउन्सिलर म्हणून १९६८ ते १९८४ पर्यंत, महापौर म्हणून १९८२-८३ मध्ये, बेस्ट कमिटीचे अध्यक्ष (१९७८), मेडिकल रिलीफ आणि पब्लिक हेल्थ कमिटीचे अध्यक्ष (१९६८-७०) अशा अनेक महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी सांभाळली..K Annamalai: 'मी मुंबईत येणार, हिंम्मत असेल तर पाय कापा'! के. अन्नामलाईंचे राज ठाकरेंना थेट आव्हान; महाराष्ट्रात वातावरण तापलं.लाइफ इंश्युरन्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष, मेयर्स फंड कमिटीचे सरचिटणीस, झुणका भाकर ट्रस्टचे ट्रस्टी आणि रामकृष्ण मिशन खार (पूर्व) चे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. त्यांनी गावोगावी शिक्षण जागृती मोहिमा राबवल्या आणि बांद्रा परिसरातील पार्कांना महान व्यक्तींची नावे देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले..दरम्यान डॉ. प्रभाकर पै हे मुंबईचे महापौर असले तर ते भाजपचे नसल्याचा दावा देखील अनेकांनी सोशल मीडियावर केला आहे. मात्र याबाबत कोणीतीही स्पष्टता समोर आली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.