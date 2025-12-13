एका क्षणात बदलेलं आयुष्य... मुंबईतील BMW hit-and-run प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा कठोर निकाल! महिलेला १.५ किलोमीटर फरफटत नेलं होतं

Mumbai BMW hit-and-run case:मुंबईतील बीएमडब्ल्यू हिट-अँड-रन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आरोपी मिहिर शाह यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे आणि संबंधित तरुणांना योग्य तो धडा शिकवणे गरजेचे आहे..बीएमडब्ल्यू कारने एका स्कूटरला जोरदार धडकन्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने आरोपीच्या पार्श्वभूमीकडे लक्ष वेधले. मिहिर शाह हे एका श्रीमंत कुटुंबातील असून त्यांचे वडील शिवसेना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाशी संबंधित आहेत.७ जुलै २०२४ रोजी वरळी परिसरात घडलेल्या या घटनेत मिहिर शाह यांनी आपल्या बीएमडब्ल्यू कारने एका स्कूटरला जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात स्कूटरवरील कावेरी नाखवा यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचे पती प्रदीप नाखवा हे गंभीर जखमी झाले. धडकेनंतरही आरोपीने वाहन थांबवले नाही आणि कावेरी यांना कारखाली अडकवून सुमारे दीड किलोमीटर फरफटत नेले होते..नेमकं काय घडलं होतं?प्रदीप नाखवा आणि कावेरी नाखवा हे वरळी कोळीवाड्यातील मच्छीमार दांपत्य होते. ते ससून डॉक येथून मासेमारी करून परतत असताना सकाळी साडेपाचच्या सुमारास अट्रिया मॉलजवळ हा अपघात घडला. स्कूटरला मागून धडक बसल्याने वाहन उलटले आणि दोघेही कारच्या बोनेटवर पडले. प्रदीप यांनी उडी मारून स्वतःला वाचवले, परंतु कावेरी यांना उठता आले नाही. त्या प्रथम बोनेटवर अडकल्या आणि नंतर कारखाली ओढल्या गेल्या.अपघातानंतर मिहिर शाह आणि त्यांचा ड्रायव्हर राजऋषी बिदावत हे कार घेऊन घटनास्थळावरून फरार झाले. जखमी कावेरी यांना नायर रुग्णालयात नेले असता त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित करण्यात आले. राजऋषी बिदावत याला अपघाताच्या दिवशीच अटक करण्यात आली, तर मिहिर शाह यांना ९ जुलै रोजी ताब्यात घेण्यात आले. सध्या दोन्ही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत..Mumbai News: मुंबईत चार नवीन पोलीस ठाणी मंजूर! कुठे अन् का घेतला निर्णय? जाणून घ्या....मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मिहिर शाह यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. अपघाताच्या वेळी आरोपी प्रचंड प्रमाणात दारूच्या नशेत होता, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. धडक दिल्यानंतर वाहन न थांबवता वेगाने पळून जाणे, ड्रायव्हरशी जागा बदलणे, वडिलांना फोन करणे आणि घटनास्थळ सोडणे या कृतींमुळे पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा हेतू दिसतो, असे उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. या सर्व बाबींमुळे जामीन देणे योग्य नाही, असा निर्णय देण्यात आला होता. त्याच आदेशाला मिहिर शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते..कठोर भूमिकाएक्साइज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातापूर्वी मिहिर शाह आणि त्यांचे मित्र एका पबमध्ये मद्यपान करत होते. त्या पबच्या बिलावरून समोर आले की, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मद्यापान केलं होतं. पब व्यवस्थापनाने मिहिर शाह यांनी खोट्या ओळखपत्राचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सादर केलेल्या ओळखपत्रात त्यांचे वय २७ वर्षे दाखवले होते, तर प्रत्यक्षात ते २४ वर्षांचे आहेत. महाराष्ट्रात दारू पिण्याचे किमान वय २५ वर्षे आहे.या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर सुनावणी नाकारून कठोर भूमिका घेतली आहे, अशा मुलांना धडा शिकवायला हवा, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे..Supreme Court : एखाद्या महिलेला न विचारता तिचा फोटो काढणे गुन्हा नाही, पण केव्हा? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.