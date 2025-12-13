मुंबई

एका क्षणात बदलेलं आयुष्य... मुंबईतील BMW hit-and-run प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा कठोर निकाल! महिलेला १.५ किलोमीटर फरफटत नेलं होतं

Mumbai BMW hit-and-run case: वरळीतील ७ जुलै २०२४ च्या हिट-ऍण्ड-रन घटनेत मिहिर शाह यांनी स्कूटरवर जोरदार धडक दिल्यानंतर कारमध्ये अडकलेल्या कावेरी नाखवाच्या मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज नाकारला.
मुंबईतील बीएमडब्ल्यू हिट-अँड-रन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आरोपी मिहिर शाह यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे आणि संबंधित तरुणांना योग्य तो धडा शिकवणे गरजेचे आहे.

