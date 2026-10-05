Instagramवर महिलेशी मैत्री, व्हिडिओ कॉलवर झाले नग्न; मुंबईतील व्यावसायिकाला धमकावत मागितले लाखो रुपये

मुंबई : मुंबईतील गिरगाव परिसरातून ऑनलाइन ब्लॅकमेलिंगचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अनेकांना सोशल मीडियावर ओळख वाढवण्यासाठी, नवे मित्र-मैत्रीण बनवण्याची सवय असते. मात्र हीच सवय मुंबईतील एका व्यावसायिकाला महागात पडल्याचे समोर आले आहे. सोशल मीडियावर एका अनोळखी तरुणीसोबत मैत्री केल्यानंतर व्यावसायिकाला थेट सेक्सस्टॉर्शनच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. इतकेच नव्हे तर आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत लाखो रुपयांची मागणी केल्याचाही प्रकार घडला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील गिरगाव परिसरात ही घटना घडली. गिरगाव परिसरात मेटलचे दुकान चालवणारे एक व्यावसायिक 30 वर्षांपासून कुटुंबासह मुंबईत राहतात. चार महिन्यांपूर्वी त्यांची ओळख इन्स्टाग्रामवर एका महिलेसोबत झाली होती. दोघांमध्ये दररोज होणाऱ्या संवादानंतर त्यांच्यात चांगली मैत्री झाली. परंतु यानंतर आरोपी महिलेने व्यावसायिकाला थेट सेक्सस्टॉर्शनच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत लाखो रुपयांची मागणी देखील केली..Mumbai News: 'ती' चारचाकी आयात नव्हे! उच्च न्यायालयाचे सीमा शुल्क विभागाला आदेश.दरम्यान, या घटनेनंतर व्यवसायिकाने थेट पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. व्यावसायिकाने घडलेल्या सर्व प्रकाराबाबत पोलिसांना माहिती दिली असून आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. सध्या या घटनेप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत असल्याची माहिती समोर आली आहे..नेमकं काय घडलं?गिरगाव येथील रहिवासी असणारा व्यावसायिकाची इन्स्टाग्रामवर एका महिलेसोबत ओळख झाली होती. मैत्री झाल्यानंतर संबंधित महिलेने व्यावसायिकाला एका दुसऱ्या इन्स्टा अकाउंटवरील महिलेशी बोलण्यास सांगितले. यावेळी तक्रारदाराने नकार दिला, मात्र वारंवार आग्रह केल्यानंतर त्याने त्या अकाउंटवर संपर्क साधला..दरम्यान, एकेदिवशी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास व्यावसायिकाला kanxi_maya अकाउंटवरून व्हिडिओ कॉल आला. कॉल उचलल्यानंतर समोर महिला नग्न अवस्थेत असल्याचं दिसून आलं. यावेळी संबंधित महिलेने व्यावसायिकाला देखील कपडे काढण्यास सांगितले. यावेळी ते मद्यधुंद अवस्थेत होते आणि महिलेच्या सांगण्यावरून त्यांनी कपडे काढले, असे व्यावसायिकाने तक्रारीत म्हटले आहे..Mumbai News: आदिवासी विद्यार्थी राज्यपाल भवनावर धडकणार, पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात; कारण काय? .या प्रकारानंतर २ जून २०२६ रोजी दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास एका अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. ज्यामध्ये या व्यक्तीने तक्रारदाराचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ असल्याचे सांगितले. तसेच, ३ लाख ५० हजार रुपयांची मागली केली. पैसे न दिल्यास हा व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देखील दिली. सुरुवातीला हा प्रकार थांबेल, असा विचार करून तक्रारदाराने पोलिसांकडे धाव घेतली नाही. मात्र संबंधित व्यक्तीकडून वारंवार पैशांची मागणी सुरू असल्यामुळे व्यावसायिकाने पोलिसात तक्रार दाखल केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.