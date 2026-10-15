CA Death Case: बाळासाठी प्रियकरासोबत संबंध ठेवते, पत्नीचा विचित्र हट्ट; पतीला निळ्या ड्रमची द्यायची धमकी

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मुंबईत एका ३९ वर्षीय सीएने ट्रेनसमोर उडी मारत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. पत्नीचे तिच्या प्रियकरासोबत अनैतिक संबंधाच्या संशयातून मानसिक तणावात सीएने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे माहिती समोर आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी सीएची पत्नी आणि तिच्या प्रियकराविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या घटनेत पोलीस अधिक तपास करत असताना एक खळबळजनक माहिती उघडकीस आली आहे. ज्यामध्ये पत्नी 'तुझे तुकडे करून निळ्या ड्रममध्ये भरेल' अशी धमकी देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील जोगेश्वरी ते राम मंदिर रेल्वे स्टेशनदरम्यान लोकल ट्रेनसमोर उडी मारून चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) मुरलीधर सदाशिव पुजारी यांनी आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी मुरलीधर यांनी सुसाईड नोट लिहली असून त्यामध्ये त्यांची पत्नी वर्षा आणि तिचा प्रियकर यांच्या सततच्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला कंटाळून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले..Mumbai News: काळू धरणावरील स्थगिती उठवली, नव्याने निविदा काढण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी.सीए मुरलीधर पुजारी यांच्या आत्महत्येप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या तपासात पत्नी आणि तिच्या प्रियकराने तिला भयंकर त्रास दिल्याचे उघडकीस आले. यामध्ये त्यांची आरोपी पत्नी वर्षा मुरलीधर सीए मुरलीधर पुजारी यांना थेट जीवे मारण्याची आणि 'तुझे तुकडे करून निळ्या ड्रममध्ये भरेन' अशी धमकी देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच लग्नाला आठ वर्षे होऊनही मूल होत नसल्याने मुरलीधर यांना मूल दत्तक घ्यायचे होते. मात्र पत्नी तिच्या प्रियकर तेजससोबत संबंध ठेवून मूल जन्माला घालण्याचा हट्ट धरून होती, अशी माहिती समोर आली आहे..पतीसमोरच पत्नीचे प्रियकरासोबत अश्लील चाळेसीए मुरलीधर यांची पत्नी आणि तिचा प्रियकर त्यांच्यासमोरच अश्लील चाळे करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. एकीकडे त्यांची पत्नी त्यांना ठार मारून निळ्या ड्रममध्ये तुकडे करून भरण्याची धमकी देत होती, तर दुसरीकडे तिचा प्रियकरही सतत जीवे मारण्याची धमकी देत होता. तसेच मुरलीधर यांच्या मोबाईलमध्ये आक्षेपार्ह चॅट्स आणि फोटो देखील पोलीस तपासात सापडले आहेत..दरम्यान, या घटनेप्रकरणी दोन्ही आरोपी अद्याप मोकाट असल्याचा आरोप मृताच्या नातेवाईकांनी केला आहे. तसेच त्यांनी या प्रकरणात बोरीवली जीआरपीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.