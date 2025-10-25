Mumbai Crime : दहा वर्षे प्रेमसंबंध, ब्रेकअपनंतर भेटायला बोलावून भररस्त्यात प्रेयसीची हत्या, स्वत:लाही संपवलं

मुंबई : प्रेमसंबंध तोडल्याने अस्वस्थ झालेल्या तरुणाने रागाच्या भरात प्रेयसीची दिवसाढवळ्या भरवस्तीत चाकूचे (Mumbai Crime) असंख्य वार करीत खून केला. पुढे तोच चाकू स्वतःच्या गळ्यावर फिरवत आयुष्य संपविले. ही धक्कादायक घटना शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास काळाचौकी येथील ‘आशा मॅटर्निटी अँड सर्जिकल नर्सिंग होम’जवळ घडली. या घटनेत तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या तरुणीने संध्याकाळी जे. जे. रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला..काळाचौकी पोलिसांनी (Kalachowki Police) दिलेल्या माहितीनुसार, सोनू बराय (वय २४) आणि मनीषा यादव (वय २४) अशी या घटनेत मरण पावलेल्या दोघांची नावे आहेत. सोनू आणि मनीषा काळाचौकीच्या आंबेवाडीत राहत होते. गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते; मात्र काही महिन्यांपासून त्यांच्यात वाद सुरू झाले. मनीषाचे दुसऱ्या व्यक्तीवर प्रेम असावे, त्यामुळे ती आपल्याकडे दुर्लक्ष करते, असा संशय सोनूला होता..Amravati Child Abuse Case : संतापजनक! सावत्र मुलावर बापानं केला लैंगिक अत्याचार; स्वयंपाक घरात नेलं अन् जबरदस्तीनं त्याच्यावर..., आई पाहतच राहिली!.काही दिवसांपूर्वी मनीषाने सोनूकडून सतत व्यक्त होणारा संशय आणि त्यातून घडणाऱ्या वादाला कंटाळून हे नाते तोडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सोनूच्या जिव्हारी लागला. रागाच्या भरात त्याने शुक्रवारी तिला भेटण्यासाठी बोलावले. चाकू सोबत घेऊनच तो भेटायला निघाला होता, अशी माहिती प्राथमिक तपासातून प्राप्त झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सोनू एका केटरिंग व्यावसायिकाकडे मजुरी करत होता. त्याचे वडील परिसरात पानटपरी चालवितात..Pune Crime : चारित्र्यावर संशय घेणाऱ्या पतीची गळा आवळून हत्या; महापालिका निवडणूक लढवण्याची सुरू होती तयारी.नर्सिंग होममधील थरारकाळाचौकी परिसरात शुक्रवारी सकाळी भेट झाल्यावर दोघे येथील दत्ताराम लाड मार्गावर फेऱ्या मारत होते. नात्याबाबत दोघांमध्ये वाद सुरू होता. आशा नर्सिंग होमजवळ येताच सोनूने अचानक चाकू काढला आणि मनीषावर सपासप वार केले. जीव वाचविण्यासाठी तिने नर्सिंग होममध्ये धाव घेतली. सोनूने पाठलाग करत नर्सिंग होममध्ये तिला गाठून तिच्यावर अनेक वार केले. हा थरार डोळ्यांनी पाहणाऱ्या वाहतूक पोलिस शिपाई किरण सूर्यवंशी यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी लाठ्या, काठ्या, बांबू, दगड आदी हाती मिळेल ते घेऊन त्याच्या तावडीतून मनीषाला सोडविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याआधीच सोनूने स्वतःच्या गळ्यावर चाकू फिरवून घेतला. त्यानंतर सूर्यवंशी व नागरिकांनी मनीषाला रुग्णालयाबाहेर आणले व सोनूवर लाठ्याकाठ्या बरसल्या..उपचारादरम्यान मृत्यूमनीषाला भायखळा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे प्रथमोपचार करून लागलीच पुढील उपचारांसाठी तिला जे. जे. रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र संध्याकाळी उपचारांदरम्यान तिचा मृत्यू झाला. सोनूला केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले, अशी माहिती पोलिस उपआयुक्त आर. रागसुधा यांनी दिली..नर्सिंग होममध्ये रक्ताचा सडाजखमी सोनू आणि मनीषाला रुग्णालयात नेल्यानंतर आशा नर्सिंग होममध्ये आणि बाहेरील रस्त्यावर रक्ताचा सडा पसरला होता. त्यावरून सोनूने मनीषावर किती भयंकर हल्ला केला, हे कळत होते. मनीषाची प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर पोलिस तिचा जबाब नोंदविणार होते. त्यातून या घटनेचा नेमका उलगडा झाला असता; पण त्याआधीच तिचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.