Mumbai local: मुंबईकरांचा थरकाप! पावसात ठप्प लोकल, मध्य रेल्वे ३० मिनिटे लेट; ठाणे-कल्याणमध्ये जीव धोक्यात टाकून प्रवास

मुंबई: मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीत सलग दुसऱ्या दिवशी मोठा खोळंबा निर्माण झाला आहे. अचानक पावसामुळे आधीच हैराण झालेल्या मुंबईकरांना आता लोकल गाड्यांच्या उशिराने धावण्याचा फटका बसत आहे. कल्याण-सीएसएमटी मार्गावरील लोकल १५ ते २० मिनिटे उशिराने येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर एकूणच मध्य रेल्वेवरील वाहतूक ३० मिनिटे मागे पडली आहे. यामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड रागाचा स्फोट झाला असून, स्टेशनांवर तुफान गर्दी उसळली आहे..सोमवारी डोंबिवलीजवळ एका लोकलचा डबा रुळावरून घसरल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर सुरू झालेल्या रुळांच्या दुरुस्तीचे काम आजही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे मंगळवारीही मध्य रेल्वेची वाहतूक कोलमडली आहे. ठाणे ते कल्याण या संपूर्ण पट्ट्यातील स्थानकांवर प्रवाशांची अफाट गर्दी दिसत आहे. दिवा रेल्वे स्थानकात तर गर्दी एवढी प्रचंड आहे की, ती पाहून अंगावर काटा उभा राहतो. प्लॅटफॉर्मवर लोकलची वाट पाहणारे प्रवासी डोक्याला हात लावून उभे राहिले आहेत. कोणतीही लोकल आली तरी तिच्यात चढण्यासाठी होणारी धडपड पाहून काळजात धडकी भरते..जीव मुठीत धरून प्रवास करण्याची वेळदारात लटकून, जीव मुठीत धरून प्रवास करण्याची वेळ मुंबईकरांवर आली आहे. ऑफिसला जाणाऱ्या-येणाऱ्या हजारो प्रवाशांना सलग दुसऱ्या दिवशी उशीर होत असल्याने चिंता वाढली आहे. अनेकांना लेट मार्क लागण्याची भीती व्यक्त करताना दिसत आहे. "कालही उशीर झाला आणि आजही तीच परिस्थिती," असे म्हणत प्रवासी आपला संताप व्यक्त करत आहेत. मुंबईची लाइफलाइन मानली जाणारी मध्य रेल्वे सध्या प्रवाशांसाठी मोठी डोकेदुखी बनली आहे..स्थानकांवर गर्दीठाणे, दिवा, कल्याणसह आसपासच्या सर्व स्थानकांवर गर्दी इतकी दाट आहे की, एखादी लोकल येताच प्रवाशांनी एकमेकांना ढकलत चढण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. या गर्दीमुळे अनेकांना प्लॅटफॉर्मवरच उभे राहावे लागत आहे. रेल्वे प्रशासनाने रुळ दुरुस्तीचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात अद्यापही परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबईकरांचा मंगळवारही प्रवासाच्या त्रासातच व्यतीत होत आहे..जनजीवन विस्कळीतपावसामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले असताना, रेल्वे वाहतुकीतील ही अडचण आणखी त्रासदायक ठरत आहे. प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाकडे तातडीने दुरुस्ती पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. सध्या तरी ठाणे-कल्याण दरम्यानची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे चित्र आहे. लोकल उशिराने धावत असल्याने मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे.