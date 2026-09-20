कोस्टल रोडवर BMW कारचा भीषण अपघात, १७ ते २५ वर्षीय ३ तरुणांचा मृत्यू; एक जण गंभीर

मुंबईत कोस्टल रोडवर रविवारी पहाटे भीषण अपघात झाला असून यात तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कोस्टल रोडवर झालेल्या या अपघातामुळे पुन्हा एकदा या रस्त्यावर होणाऱ्या रेसिंगच्या प्रकारामुळे सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अपघातात मृत्यू झालेले तरुण हे १७ ते २५ वर्षे वयाचे होते. .लाला लजपतराय कॉलेजच्या समोर लोटस जेट्टी जवळ कोस्टल रोडवर भीषण अपघात झाला. यात तिघांचा मृत्यू झाला असून त्यांची नावे शनय गज्जर वय २१, धिर्या सेठ वय १७ आणि २५ वर्षीय तरुणाचा समावेश आहे. तर २० वर्षीय तरुणावर ट्रॉमा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचं समजते..बीएमडब्ल्यू कार ही मरीन ड्राइव्हवरून हाजी अलीच्या दिशेनं जात होती. भरधाव वेगात असलेल्या या कारचा अपघात इतका भीषण होता की तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. कोस्टल रोडवर होणाऱ्या अपघातांच्या संख्येत वाढ होत असल्यानं चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.