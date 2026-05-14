Mumbai Coastal Road Closed : मुंबई कोस्टल रोड उद्या ५ तास बंद... कसे असतील पर्यायी मार्ग, प्रवास करण्यापूर्वी नक्की वाचा

मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पातील आपत्कालीन यंत्रणांची चाचणी घेण्यासाठी उद्या शुक्रवार, १५ मे रोजी पहाटे १ ते ६ या वेळेत म्हणजे ५ तास रस्ता पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. ही चाचणी वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचे मुंबई पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. आज १४ मे रोजी उत्तर दिशेने जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी अशीच बंदी घालण्यात आली होती. उद्या (शुक्रवार) मात्र दक्षिण दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना या बंदीचा परिणाम भोगावा लागणार आहे..वळण मार्ग कसे असतील?Amarson Junction वरून येणारी वाहने स्टिफन चर्चकडे वळवली जातील. तेथून केम्प्स कॉर्नर आणि डी.बी. मार्ग ट्राफिक डिव्हिजन मार्गे वाहनांना पुढे नेले जाईल. नंतर विनोली चौपाटीमार्गे ही वाहने आपल्या निर्धारित ठिकाणी पोहोचतील. यामुळे वाहतूक कोंडी टाळता येईल आणि चाचणी सुरळीत पार पडेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..आपत्कालीन यंत्रणांची चाचणी का?दक्षिण विभागातील उपायुक्त (ट्राफिक) यांच्या माहितीनुसार, कोस्टल रोडवर बसवलेल्या आपत्कालीन यंत्रणांची ही चाचणी घेण्यात येत आहे. या यंत्रणांमुळे रस्त्यावरील सुरक्षितता वाढेल आणि एकूणच वाहतूक प्रवाह सुधारेल. दक्षिण मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे या चाचण्या नियमितपणे घेणे गरजेचे आहे..नागरिकांसाठी महत्त्वाचा सल्लामुंबई ट्राफिक पोलिसांनी सर्व वाहनचालकांना विनंती केली आहे की, या कालावधीत आपल्या प्रवासाचे नियोजन अगोदरच करावे. शक्यतो पर्यायी मार्गांचा वापर करावा. वाहतूक अपडेट्ससाठी अधिकृत सूचना लक्षात ठेवाव्यात आणि पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे. यामुळे अनावश्यक विलंब टाळता येईल आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित होईल..कोस्टल रोड प्रकल्पाचे महत्त्वमुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प हा शहरातील वाहतूक समस्या कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो आणि दक्षिण मुंबई ते पश्चिम उपनगरांमधील कनेक्टिव्हिटी मजबूत होते. आपत्कालीन यंत्रणा मजबूत करून आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारून प्रशासन प्रवाशांच्या सुविधेसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. चाचणी काळात होणारे तात्पुरते अस्वास्थ्य कमीत कमी ठेवण्यावरही अधिकारी भर देत आहेत.