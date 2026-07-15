Coastal Road Car Fire : मुंबईत कोस्टल रोडच्या बोगद्यात धावती कार ज्वालांच्या विळख्यात ; प्रवासी जीव वाचवण्यासाठी पळाले! वाहतूक बंद!

Mumbai News: मुंबईतील कोस्टल रोडवरील बोगद्यात धावत्या कारला अचानक भीषण आग लागल्याने मोठी खळबळ उडाली. हाजी अली–वरळी मार्गिकेवरील बोगद्यात दुपारी सुमारे १२.२५ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. आग इतकी वेगाने पसरली की संबंधित कार काही क्षणांतच पूर्णपणे जळून खाक झाली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून आग आटोक्यात आणण्यासाठी तातडीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले..वाहतुकीवर परिणामबोगद्यातील आगीमुळे कोस्टल रोडवरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. नरीमन पॉइंटकडून येणारी वाहतूक तातडीने बंद करण्यात आली असून बोगद्यातील अडकलेल्या वाहनांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले. या घटनेमुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली..Navi Mumbai: नवी मुंबईहून थेट अबुधाबी, विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू; कधीपासून आणि कसा असेल पहिला टप्पा?.बोगद्यात पसरला काळा धूरधावत्या कारने अचानक पेट घेतल्यानंतर संपूर्ण बोगद्यात दाट काळा धूर पसरला. बंदिस्त जागेत धूर साचल्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. आगीच्या धुरामुळे गुदमरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अनेक वाहनचालक आणि प्रवाशांनी तातडीने सुरक्षिततेचा मार्ग स्वीकारला.नागरिकांनी गाड्या सोडून घेतला सुरक्षिततेचा मार्गप्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारला आग लागल्याचे लक्षात येताच अनेक चालकांनी आपापली वाहने रस्त्यावरच सोडून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. धुराचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने काही नागरिकांनी जीव वाचवण्यासाठी गाड्यांमधून उतरून बोगद्याच्या बाहेर धाव घेतली. या संपूर्ण प्रकारामुळे बोगद्यात काही काळ भीती आणि घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले..पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहनकोस्टल रोडवरील वाहतूक बंद झाल्याने वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या बदलामुळे शहरातील इतर प्रमुख मार्गांवरही वाहतुकीचा ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः वरळी आणि हाजी अली परिसरात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी प्रवासाचे नियोजन करून पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, बोगद्यातील वाहनांची सुरक्षित सुटका आणि परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक उपाययोजना सुरू आहेत..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.