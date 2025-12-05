Mumbai Crime: व्हिसा नसताना भारतात आला, 72 लाखांच्या कोकेनसह पोलिसांनी पकडला

Mumbai Latest News: मुंबईतल्या मालवणी पोलिसांनी एका नायजेरियन नागरिकाला ताब्यात घेतलं आहे. त्याच्याकडून तब्बल ७२ लाख रुपये किंमतीचं कोकेन जप्त केलं. या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. विशेष म्हणजे या व्यक्तीने व्हिसा नसताना भारतात प्रवेश मिळवला होता..मालवणी परिसरात अंमली पदार्थविरोधी कारवाई करत पोलिसांनी सुमारे १८० ग्रॅम कोकेन जप्त केले. या कारवाईत एका परदेशी नागरिकाला अटक केली आहे. जप्त केलेल्या कोकेनचे आंतरराष्ट्रीय बाजारमूल्य तब्बल ७२ लाख रुपये असल्याचं समोर आलंय. एनडीपीएस कायद्यानुसार हे कोकेन ‘कमर्शियल क्वांटिटी’मध्ये मोडणारे आहे..Gold Price: महत्त्वाची बातमी! सोन्याच्या किमती १५ ते ३० टक्क्यांनी वाढणार, आश्चर्यकारक अहवाल समोर .ही कारवाई मालवणी पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे केली. संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या एका परदेशी व्यक्तीस ताब्यात घेऊन पंचांसमक्ष तपासणी केली आली असता त्याच्याकडे कोकेनचा साठा आढळला. अंमली पदार्थ बेकायदेशीररित्या विक्रीसाठी बाळगण्यात आल्याचा प्राथमिक तपासात निष्कर्ष काढण्यात आला आहे..दरम्यान, पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीकडे पासपोर्ट आणि व्हिसा नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तो भारतात कसा आला याचा पोलिस शोध घेत आहेत. तसेच अंमली पदार्थाच्या पुरवठा साखळीचाही पोलिस तपास करीत आहेत..Mephedrone Seized : हडपसरमध्ये मेफेड्रोन विक्री करणाऱ्यास अटक, ३२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.सदरील व्यक्तीने कोकेनचा साठा कोठून मिळवला आणि ते तो कोणाला विक्री करणार होता, याचा शोध पोलिस घेत आहेत. या प्रकरणी एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असून पुढील तपास सुरू असल्याचं वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.