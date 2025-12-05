मुंबई

Mumbai Crime: व्हिसा नसताना भारतात आला, 72 लाखांच्या कोकेनसह पोलिसांनी पकडला

Nigerian National Arrested in Malwani, Mumbai with Cocaine Worth ₹72 Lakh: मालवणी पोलिसांनी मोठी कारवाई करीत एका नायजेरियन व्यक्तीला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणाचा पोलिस कसून तपास करीत आहेत.
Mumbai Latest News: मुंबईतल्या मालवणी पोलिसांनी एका नायजेरियन नागरिकाला ताब्यात घेतलं आहे. त्याच्याकडून तब्बल ७२ लाख रुपये किंमतीचं कोकेन जप्त केलं. या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. विशेष म्हणजे या व्यक्तीने व्हिसा नसताना भारतात प्रवेश मिळवला होता.

