Local Body Elections : निवडणूकामध्ये एससी विभागाला अधिकाधिक प्रतिनिधित्व द्या; सिध्दार्थ हत्तीअंबिरे यांची मागणी

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव मतदारसंघात अनुसूचित विभागाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी सिध्दार्थ हत्तीअंबिरे यांनी केली आहे.दादरच्या टिळक भवन येथे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली. या बैठकीस प्रदेश काँग्रेसचे सहप्रभारी बी. एम. संदीप प्रमुख उपस्थित होते. काँग्रेस पक्षाच्या विविध फ्रंटल संघटना, विभाग व सेलचे अध्यक्ष देखील उपस्थित होते..या बैठकीत बोलताना हत्तीअंबिरे म्हणाले की, “गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अनुसूचित विभागाने तयारी सुरू ठेवली आहे. विभागातील अनेकजण निवडणुकीत उतरण्यास इच्छूक आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक नगरपरिषदेचे अध्यक्षपद एससी वर्गासाठी राखीव आहे. यासाठी अनेक पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीतील उमेदवारांना निवडणुकीत संधी द्यावी,” अशी शिफारस विभागाकडून करण्यात आली होती.”.Nagpur Crime: 'एकतर्फी प्रेमातून परिचारिकेवर हल्ला'; जिल्हा व सत्र न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा, ५० हजाराचा ठोठावला दंड.या मागणीबाबत प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, संघटनेत सक्रिय असलेले, निवडणूक लढवण्याची क्षमता असलेले आणि गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्याच्या सुचना त्यांनी केल्याचे हत्तीअंबिरे यांनी सांगितले..विविध मोहिमागेल्या तीन वर्षांत काँग्रेसच्या अनुसूचित विभागाकडून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक मोहिमा राबविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये संविधान जागर अभियान, संविधान रक्षक अभियान, वोट चोरी अभियानासह तसेच परभणी ते चैत्यभूमी अशी ५८० किमीची धम्मयात्रा आदी उपक्रमांचा समावेश आहे. याशिवाय राज्यभर संविधानाच्या एक लाख प्रतींचे वाटप करण्यात आले असून साडेचार हजार बौद्ध विहारांना बुद्धमुर्ती देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.