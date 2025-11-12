मुंबई

Local Body Elections : निवडणूकामध्ये एससी विभागाला अधिकाधिक प्रतिनिधित्व द्या; सिध्दार्थ हत्तीअंबिरे यांची मागणी

Demand for SC Candidates in Local Polls : काँग्रेसच्या अनुसूचित विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये राखीव मतदारसंघात विभागाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची मागणी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे केली असून, सपकाळ यांनी यावर सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे.
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव मतदारसंघात अनुसूचित विभागाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी सिध्दार्थ हत्तीअंबिरे यांनी केली आहे.दादरच्या टिळक भवन येथे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली. या बैठकीस प्रदेश काँग्रेसचे सहप्रभारी बी. एम. संदीप प्रमुख उपस्थित होते. काँग्रेस पक्षाच्या विविध फ्रंटल संघटना, विभाग व सेलचे अध्यक्ष देखील उपस्थित होते.

