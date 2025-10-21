मुंबई

Mumbai News: ‘कूपर’मध्ये औषधांचा तुटवडा, रुग्णांची गैरसोय!

Municipal Hospitals: मुंबईतील पालिकेच्या रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई : मुंबईतील पालिकेच्या कूपर रुग्णालयात गेल्या काही महिन्यांपासून काही महत्त्वाच्या औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे रुग्णांना उपचारादरम्यान काही वेळा आवश्यक औषधे बाहेरून विकत घ्यावी लागत आहेत.

