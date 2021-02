मुंबईत कोरोना व्हायरसची स्थिती दिलासादायक, शहरात रुग्णवाढीचा दर 0.12 वर

मुंबई : मुंबईत कोरोना रुग्णवाढीचा दर 0.12 इतका खाली आला आहे. कोरोना संसर्ग बऱ्यापैकी आटोक्यात आल्याचे दिसते. तर रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 94 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत रविवारी 483 नवे रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णसंख्या 3 लाख 08 हजार 969 झाली आहे. काल 244 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2 लाख 90 हजार 913 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. तर काल दिवसभरात 8 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून एकूण मृतांचा आकडा 11 हजार 351 इतका झाला आहे. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 559 दिवसांवर गेला आहे. कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.12 इतका आहे. आतापर्यंत पर्यंत एकूण 28 लाख 04 हजार 281 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. मुंबईत काल मृत झालेल्या 6 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. कालच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 6 पुरुष आणि 2 महिलेचा समावेश आहे. रविवारी मृत झालेल्या सर्व 8 रुग्णांचे वय 60 वर्षावरील होते. हेही वाचा- आजपासून सर्वसामान्यांना मर्यादित मुभा; विनामास्क, फुकट्यांवर होणार कारवाई मुंबईत 199 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 2 हजार 086 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 2 हजार 403 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. काल कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 413 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. -------------------- (संपादन- पूजा विचारे) Mumbai corona virus updates Increased morbidity rate has come down

