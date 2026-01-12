मुंबई संकटात असताना झालेला कोविड सेंटर घोटाळा, सत्तेचा गैरवापर अन् नियमांचं उल्लंघन

Mumbai Covid Centre Scam: पाच वर्षांपूर्वी जगात कोरोनाच्या साथीनं थैमान घातलं होतं. भारतासह जगभरात लॉकडाऊन करण्यात आलं होतं. लोक घरात बसून होते. रस्ते मोकळे होते, फक्त अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या गाड्या धावत होत्या. त्या काळात मुंबईत कोविड सेंटर उभारताना अनेक नियम डावलण्यात आल्याचे आणि त्यातून भ्रष्टाचार झाल्याचं आता विविध तपास यंत्रणांच्या अहवालातून समोर आलंय. या प्रकरणी अटकेच्या कारवायासुद्धा करण्यात आल्या आहेत..कोरोना काळात राज्यात आणि मुंबई महानगरपालिकेत महाविकास आघाडीची सत्ता होती. बीएमसीच्या माध्यमातून शहरात अनेक ठिकाणी जम्बो कोविड सेंटर्सची उभारणी केली गेली. या उभारणीवेळी अनेक नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या नावावर निविदा न काढताच कंत्राट देण्यात आलं होतं. यात परप्रांतीय खासगी बिल्डर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातला अनुभव नसलेल्यांना एका रात्रीत कंत्राट देण्याचा घाट घातला गेला. अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्या, रेकॉर्ड संशयास्पद असणाऱ्या कंपन्यांच्या हाती मुंबईकरांचं आरोग्य सोपवलं गेलं होतं. या सगळ्यामागे 'टक्केवारी' असल्याचा आरोप केला गेलाय..कोविड सेंटर घोटाळ्याच्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबीही समोर आल्या आहेत. साहित्य खरेदी करताना अवाजवी दर लावण्यात आले. कोविड सेंटरमध्ये हजारो फॅन भाड्याने घेतले गेले. ज्या फॅनची खरेदी किंमत ५ हजार होती तोच फॅन भाड्याने घेताना २५ हजार रुपये दिले गेले. ऑक्सिजन सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा होता. त्यावेळी या पुरवठ्याचं कंत्राट काही ठराविक लोकांना दिलं गेलं..तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांचं कोविड सेंटर घोटाळ्यात नाव आलं. ईडीकडून केलेल्या तपासात अशीही माहिती समोर आली की मुंबईत कोरोनानं थैमान घातलं असतानाच मुंबईत १० फ्लॅट खरेदी केले गेले. फक्त सूरज चव्हाणच नाही तर लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेसची संबंधित असलेले अनेक लोक यात होते. त्यांना अटकही झाली..भाजपनं केलं की अमर प्रेम, आम्ही केलं की लव्ह जिहाद का? काँग्रेस, एमआयएमशी युतीवरून ठाकरे बंधूंचा प्रहार.कोरोनाचं संकट असताना भ्रष्टाचाराची संधी शोधल्याचेही आरोप झाले. हॉस्पिटलमध्ये बेडअभावी सामान्य रुग्णांचा मृत्यू होत होता. पण त्यावेळी सत्ताधारी यातूनही पैसे कमावण्याच्या प्रयत्नात होते. कोविड सेंटर घोटाळा हा फक्त पैशांचा नाही तर लोकांच्या विश्वासाचाही घात होता. एका रात्रीत कंत्राट देणं, अवाजवी भाडं देणं, जवळच्या लोकांनाच कंत्राट देणं यामुळे तेव्हा सरकारवर जोरदार टीकाही झाली. कोरोनाचं संकट असतानाही मोठ्या प्रमाणावर कंत्राट देणाऱ्यांमधील काहींच्या मालमत्तांमध्ये मोठी वाढ झाली यावरूनही अनेक आरोप झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.