Mumbai Crime: शाब्दिक वादाला हिंसक वळण! रागाच्या भरात १५ वर्षीय मुलावर चाकूहल्ला अन्...; विरारमध्ये नेमकं काय घडलं?

मुंबई : मुंबईत नुकतेच लोकल ट्रेनमध्ये किरकोळ कारणावरून चाकूने वार करत एका प्रवाशाची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. मुंबईतील हे प्रकरण ज्वलंत असताना पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. विरारमध्ये पार्किंगच्या कारणावरून एका १५ वर्षीय मुलावर चाकूने हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विरार पूर्वेतील कारगिल नगर, गणेश चौक परिसरात ही घटना घडली आहे. पार्किंगमध्ये वाहन उभे करण्याच्या किरकोळ वादातून दोन गटांमध्ये वाद झाला. मात्र अवघ्या काही क्षणात हा वाद टोकाला पोहोचला असून १५ वर्षीय मुलावर चाकूने वार करण्यात आला. या घटनेत अल्पवयीम मुलगा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Maharashtra Weather: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! मुंबईसह २३ जिल्ह्यांना अलर्ट, हवामान विभागाचा नवा अंदाज.नेमके काय घडले?विरार पूर्वेतील कारगिल नगर येथील गणेश चौक परिसरातील महाकाली अपार्टमेंटमध्ये पार्किंगच्या कारणावरून दोन गटांमध्ये वाद झाला. शाब्दिक वादानंतर या गटात हाणामारी झाली असून या दरम्यान एका व्यक्तीने भरात १५ वर्षीय शहीद शाह याच्यावर धारदार चाकूने वार करण्यात आला. तथापि, या हल्ल्यात शहीद शाह गंभीर जखमी झाला असून उपचारासाठी त्याला रेडिएंट हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. सध्या शहीद शाहवर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती समोर आली आहे..दरम्यान, या घटनेचा संपूर्ण थरार सीसीटीव्हीत कैद झाला असून या घटनेतील आरोपी फरार झाल्याचे समोर आले आहे. विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फरार आरोपी शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. मात्र अल्पवयीन मुलावर जीवघेणा हल्ला झाल्याने सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Hidden Waterfalls: पावसाळ्यात गर्दी नकोय? मग Pune-Mumbai जवळील या ६ धबधब्यांना नक्की भेट द्या !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.