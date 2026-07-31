Mumbai Crime: धक्कादायक! अकाली बाळाला जन्म दिला आणि कचरापेटीत टाकलं, १९ वर्षीय अविवाहितेचं कृत्य

भाग्यश्री भुवडमुंबई : जोगेश्वरीतील ट्रॉमा केअर रुग्णालयात एका १९ वर्षीय अविवाहित तरुणीने स्वच्छतागृहात अकाली (प्री-मॅच्युअर) बाळाला जन्म दिल्याची घटना सोमवारी (ता. २७) घडली. त्या तरुणीने नंतर नवजात बाळाला कचरापेटीत टाकले. या वेळी बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकून कर्मचाऱ्यांनी त्याचा जीव वाचवला. सध्या नवजातावर व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, तरुणीवर जोगेश्वरी ट्रॉमा केअर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..रुग्णालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुणी पोटदुखीची तक्रार घेऊन अपघात व आपत्कालीन विभागात दाखल झाली. नोंदणी केल्यानंतर ती स्वच्छतागृहात गेली. तेथेच तिने अकाली बाळाला जन्म दिला आणि त्याला कचरापेटीत टाकले. स्वच्छतागृहातून रडण्याचा आवाज येऊ लागल्याने रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना संशय आला. संबंधित तरुणीने आतून दरवाजा बंद केल्याने दरवाजा उघडण्यात अडचण येत होती..Bhiwandi Building Collapse: आम्ही बाहेर पडलो, पण आमची लेक ढिगाऱ्याखालीच अडकली अन्..., भिवंडी दुर्घटनेतील पीडितांनी सांगितला थरार! .दरम्यान, दरवाजा उघडल्यानंतर नवजात बाळ कचरापेटीत आढळले. बाळाची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला त्वरित व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात हलविण्यात आले. याप्रकरणी मेडिको-लीगल केस दाखल करण्यात आली आहे. या घटनेसंदर्भात जोगेश्वरी पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. तसेच ट्रॉमा केअर रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. निरंजन क्षीरसागर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही..Mumbai Rain: IMDचा मोठा इशारा! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा अलर्ट; पुढील २ दिवस कसे असेल हवामान? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.