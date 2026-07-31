मुंबई

Mumbai Crime: धक्कादायक! अकाली बाळाला जन्म दिला आणि कचरापेटीत टाकलं, १९ वर्षीय अविवाहितेचं कृत्य

Mumbai Crime News: जोगेश्वरीत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका १९ वर्षीय अविवाहित तरूणीने अकाली बाळाला जन्म देताच त्याला कचरापेटीत टाकल्याचे संतापजनक कृत्य केले आहे.
19-year-old girl gives birth premature Baby

19-year-old girl gives birth premature Baby

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भाग्यश्री भुवड

मुंबई : जोगेश्वरीतील ट्रॉमा केअर रुग्णालयात एका १९ वर्षीय अविवाहित तरुणीने स्वच्छतागृहात अकाली (प्री-मॅच्युअर) बाळाला जन्म दिल्याची घटना सोमवारी (ता. २७) घडली. त्या तरुणीने नंतर नवजात बाळाला कचरापेटीत टाकले. या वेळी बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकून कर्मचाऱ्यांनी त्याचा जीव वाचवला. सध्या नवजातावर व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, तरुणीवर जोगेश्वरी ट्रॉमा केअर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
Crime Branch