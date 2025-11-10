मुंबई

Mumbai Crime: १५ वर्षांची मुलगी काका म्हणायची, तिच्यावर ५९ वर्षीय निवृत्त जवानाने केले अत्याचार; पीडिता गर्भवती

Crime News : मुंबईत लष्कराच्या निवृ्त्त जवानाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
Retired soldier Physical Assult 15 year old girl

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. लष्कराच्या निवृ्त्त जवानाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणानंतर पीडित मुलगी २ महिन्यांची गरोदर राहिली असून निवृत्त जवानाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे मुंबईत एकच खळबळ उडाली आहे.

