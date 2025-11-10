Mumbai Crime: १५ वर्षांची मुलगी काका म्हणायची, तिच्यावर ५९ वर्षीय निवृत्त जवानाने केले अत्याचार; पीडिता गर्भवती

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. लष्कराच्या निवृ्त्त जवानाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणानंतर पीडित मुलगी २ महिन्यांची गरोदर राहिली असून निवृत्त जवानाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे मुंबईत एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतल्या चेंबूर येथे १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लष्कराच्या निवृ्त्त जवानाने वारंवार अत्याचार केल्याची घटना घडली. सातत्याने घडणाऱ्या या प्रकारामुळे मुलीच्या पोटात सतत दुखत असल्यामुळे पीडित मुलीची आई तिला रुग्णालयात घेऊन गेली असता पीडित मुलगी २ महिन्यांची गरोदर असल्याचे समोर आहे..Water Supply: कल्याण, टिटवाळा शहरांचा पाणीपुरवठा १२ तास बंद! कधी आणि का? जाणून घ्या.दरम्यान, या घटनेनंतर पीडितेच्या आईने पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेत आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली. मुंबई पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपी निवृत्त लष्कराच्या जवानाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. तसेच अटकेनंतर आरोपीला कोर्टात हजार केले असून कोर्टाने आरोपीची रवानगी पोलीस कोठडीत केली आहे..नेमके प्रकरण काय?पीडित मुलगी आपल्या कुटुंबीयांसोबत चेंबूरमध्ये राहत असून आरोपी निवृत्त जवान देखील याच ठिकाणी राहत आहे. या जवानाला पीडित मुलगी काका बोलते. मात्र याचा गैरफायदा घेत आरोपीने पीडितेवर अनेकदा लैंगिक अत्याचार केले. मात्र ही बाब कुणाला सांगू नये यासाठी आरोपी पीडितेला धमक्या देत होता. पण पीडित मुलीच्या पोटात दुखत असल्यामुळे आईने तिला सायन रुग्णालयात दाखल केले. त्याठिकाणी तपासणी करता.Mumbai News: बाबुलनाथ मंदिराची ‘ती’ जागा रिकामी करा, उच्च न्यायालयाकडून ‘कनिष्ठ’चा आदेश कायम.बिल्डिंगमध्येच हा लष्कराचा निवृ्त्त जवान देखील राहतो. या जवानाला पीडित मुलगी काका बोलते. आरोपीने पीडितेवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार केले. ही बाब कुणाला सांगू नये यासाठी तो पीडितेला धमक्या देत होता. पण पीडित मुलीच्या पोटात दुखत असल्यामुळे तिच्या आईने तिला सायन रुग्णालयात दाखल केले. त्याठिकाणी पीडितेची तपासणी केली असता डॉक्टरांनाही धक्का बसला. पीडित मुलगी दोन महिन्यांची गरोदर असल्याचे समोर आले. मुलगी गरोदर असल्याचे समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.