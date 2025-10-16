Mumbai Crime: तरुणपणी प्रेयसीवर चाकूने वार करुन गायब झाला; तब्बल ४८ वर्षांनी पोलिसांच्या जाळ्यात 'असा' अडकला

Summaryपोलिसांनी जुन्या प्रकरणांची फाईल तपासताना त्यांचा ठावठिकाणा शोधला.मतदार यादी आणि स्थानिक माहितीच्या आधारे त्यांना रत्नागिरीतील दापोलीत सापडले.पोलिसांनी त्यांना अटक करून मुंबईत आणले आणि ओळख पटवून कायदेशीर कारवाई सुरू केली..रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील एका गावातून ७१ वर्षीय वृद्धाला पोलिसांनी ४८ वर्षापूर्वी केलेल्या गुन्ह्यात अटक केली आहे. आरोपी अनेक वर्षे एकांतवासात राहात होता.याचा सुगावा पोलिसांना लागला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार,चंद्रशेखर कालेकर यांच्यावर १९७७ मध्ये मुंबईच्या लालबाग परिसरात एका महिलेवर चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी त्यांच्याविरुद्ध हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, परंतु कायदेशीर नोटिसांना उत्तर न देता ते अचानक गायब झाले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या अनेक उपनगरांमध्ये आणि ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी राहून अटक टाळण्याचा प्रयत्न केला..कालेकरला कसे पकडले? मुंबई पोलिसांनी अलीकडेच दीर्घकाळ फरार असलेल्या गुन्हेगारांच्या जुन्या फाईल्सची तपासणी सुरू केली.या प्रक्रियेदरम्यान कालेकर याचे नाव समोर आले.अधिकाऱ्यांनी मतदार याद्या, सरकारी नोंदी आणि गुप्तचर स्रोतांचा वापर करून त्याचा ठावठिकाणा शोधला. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, "आम्ही अनेक महिने त्याचा शोध घेतला." मतदार यादी आणि स्थानिक रहिवाशांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, आरोपी रत्नागिरीतील एका छोट्या गावात झोपडीत राहत असल्याचे आढळून आले. आरोपी एकांतवासात राहात असे आणि गावातील फार कमी लोकांशी संवाद साधत असे..मिळालेली माहितीची खात्री केल्यानंतर मंगळवारी सकाळी पोलिसांच्या पथकाने दापोलीत छापा टाकला आणि कालेकरला अटक केली. तो त्याच्या घराबाहेर बसला होता आणि पोलिसांना पाहून तो घाबरला. अटकेनंतर, त्याला मुंबईत आणण्यात आले, जिथे जुन्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे त्याची ओळख पटवण्यात आली. पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की इतकी वर्षे उलटूनही त्यांनी खटला बंद केला नव्हता. त्यांचे ध्येय कितीही वेळ लागला तरी गुन्हेगाराला पकडून पीडिताला न्याय मिळवून देणे होते..FAQs१. चंद्रशेखर कालेकर कोण आहे?तो ७१ वर्षीय आरोपी आहे ज्याने १९७७ मध्ये आपल्या प्रेयसीवर चाकूने हल्ला केला होता.२. हा गुन्हा नेमका कधी झाला होता?१९७७ साली मुंबईच्या लालबाग परिसरात हा हल्ला झाला होता. ३. आरोपी इतकी वर्षे पोलिसांच्या तावडीतून कसा सुटला?त्याने नाव आणि ओळख बदलून वेगवेगळ्या ठिकाणी वास्तव्य केले.४. पोलिसांना आरोपीचा ठावठिकाणा कसा लागला?मतदार यादी, सरकारी नोंदी आणि स्थानिक माहितीच्या आधारे तपास झाला. ५. आरोपी कुठे सापडला?तो रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील एका छोट्या गावात राहात होता. ६. पोलिसांनी काय कारवाई केली?त्याला अटक करून मुंबईत आणले आणि जुन्या प्रकरणाशी जोडलेली चौकशी सुरू केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.